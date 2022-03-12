«الصحة» تتوقع إلغاء الإجراءات الاحترازية ضد كورونا في يونيو المقبل

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، عن موعد متوقع لإلغاء الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة وباء كورونا، إذ ذكر أنه من الممكن إلغاء تلك الإجراءات إذا وصلنا بنسبة التطعيم بلقاح كورونا لـ 70% من السكان، كما أنه من المتوقع أن نصل لهذه النسبة في شهر يونيو المقبل، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل.

انخفاض إصابات كورونا والسيطرة على الوضع الوبائي

وأضاف «حسني»، أن انخفاض إصابات كورونا والسيطرة على الوضع الوبائي يرجع إلى فضل الله في تحول الفيروس إلى صورة أضعف، واهتمام المصريين بالحصول على لقاحات كورونا، وحملات طرق الأبواب، مؤكدًا أن التطعيم الخاص بكورونا سيكون سنويًا، ويجب على من تخطى عمره الـ 65 عامًا الحصول على الجرعة الثالثة من اللقاح، خاصة إذا كان يعاني من مرض مزمن، وذلك بعد 3 أشهر من الجرعة الثانية.

نسبة الوفيات قلَّت بكثير عن النسب الموجودة عن الماضي

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الجرعة التنشيطية من لقاح جونسون آند جونسون، تكون بعد شهرين من الحصول على آخر جرعة، كما ذكر أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا تحت السيطرة في مصر، والإصابات موجودة لكنها بأعراض أقل، مؤكدًا أن نسبة الوفيات قلت بكثير عن النسب الموجودة عن الماضي، «نتمنى الوصول إلى صفر حالات ووفيات».

نحن في بداية النهايات

وأوضح حسام حسني، أن فيروس كورونا لن يكون بالعنف والشدة الذي كان موجودًا بهما خلال العامين الماضيين، كما أن إعلان وزارة الصحة خروج مستشفيات العزل من الخدمة، دليل على انخفاض شدة إصابات كورونا، ونسبة إشغال الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، مؤكدًا أنها أقل بكثير عن السابق «نحن في بداية النهايات، وهناك مستشفيات عزل خرجت من الخدمة وبدأت تعود للعمل بشكلها الطبيعي وهو ما يدل على تراجع معدلات الإصابة».