الصحة تكشف أسباب الاكتفاء بتقرير أسبوعي لإصابات كورونا بدلا من اليومي

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن السبب وراء توجيه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بعمل تقرير أسبوعي لأعداد المصابين بفيروس كورونا بدلا من التقرير اليومي، موضحا أن القائم بأعمال وزير الصحة، يتابع يوميًا معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، فضلًا عن متابعته لمعدلات الحالات التي تستوجب دخولها المستشفيات، وكذلك معدلات الوفيات بهذا الفيروس.

الصحة: رصد تراجع ثابت ومستمر في أعداد الإصابات

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، الذي تُقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن وزارة الصحة رصدت تراجعا مستمرا وثابتا في أعداد الإصابات وأعداد المرضى المصابين بكورونا ويحتاجون لدخول المستشفى، خلال الأسبوعين الماضيين، كما رصدنا تراجع أعداد المرضى الذين نوصي لهم بالعزل المنزلي، لذلك وجه الوزير بعمل تقرير أسبوعي لأعداد المصابين بفيروس كورونا بدلا من التقرير اليومي.

نأمل في الوصول إلى تطعيم 100% من الفئات المستهدفة

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن مصر نجحت في توفير لقاحات كورونا، ووصلت إلى تطعيم ما يقرب من 51% من المواطنين، موضحًا أن اللقاحات متوفرة ولم يعد فيها أي مشاكل، ونأمل في الوصول إلى تطعيم 100% من الفئات المستهدف تطعيمها خاصة أن التسجيل لتلقي اللقاح أصبح أسهل وأسرع من بداية الجائحة، وهناك متابعة دقيقة لكل الشؤون الصحية التي تتعلق بالمواطنين والمقيمين على الأراضي المصرية.

مصر نجحت في التعامل مع متحور أوميكرون

وأوضح أن مصر نجحت بشكل كبير في التعامل مع الموجة الخامسة ومتحور أوميكرون، كما أن الدولة تسير بشكل علمي ومنظم فيما يخص صحة المواطن من أجل القضاء على فيروس كورونا، وأشار إلى أننا بفضل الله انتهينا من ذروة الموجة الخامسة من فيروس كورونا، ولا نعرف إذا ستكون هناك موجة سادسة لفيروس كورونا أم لا، وذلك يتحدد بناء على المواطنين ومدى إدراكهم ووعيهم، فعندما يتلقى الجميع لقاح فيروس كورونا سيكون انتشار الفيروس محدودا جدا بين المواطنين.