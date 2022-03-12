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«الصحة» عن التأمين الصحي: المواطن يدفع 300 جنيه في عمليات بـ 700 ألف

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محمود البدوي
09:44 م | السبت 12 مارس 2022
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن منظومة التأمين الصحي الشامل بدأت منذ 4 سنوات ونجني ثمار المجهود والميزانيات الضخمة بهذا العمل اليوم، لافتًا إلى أنه زار اليوم المجمع الطبي بالإسماعيلية وعددا من المنشآت الصحية، موضحًا أن هناك 66 منشأة صحية بالإسماعيلية فقط وتم إجراء أكبر عمليات تغيير مفاصل ومخ وأعصاب وقلب مفتوح بدون مقابل.

منظومة التأمين الصحي واعدة وتم إنشاؤها باحترافية

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن ما يدفعه المواطن 300 جنيه فقط في عمليات يمكن أن تتكلف 500-700 ألف جنيه في الخارج، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي واعدة وتم إنشاؤها باحترافية، وهناك نجاحات كبيرة بمحافظات المرحلة الأولى، موضحًا في الوقت ذاته أن هناك انخفاضا شديدا في عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا.

انخفاض شديد في عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إلى أن هناك انخفاضا كبيرا في الحالات المصابة نتيجة التوسع في منظومة التطعيم، مناشدًا المواطنين بالاستمرار في الإجراءات الاحترازية خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك، والاستمرار في التوسع في التطعيم، منوهًا بأننا شهدنا انكسار الموجة الخامسة للفيروس وسوف نستمر في الإجراءات حتى نهاية الفيروس.

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