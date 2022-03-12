إصابة خالد الصاوي بالتهابات شديدة في الأحبال الصوتية

كشف الفنان خالد الصاوي عن إصابته بالتهابات شديدة في الأحبال الصوتية بعد تألقه اللافت في تجسيد دور والد الشهيد «نور» خلال العرض المسرحي الذي أقيم ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة، الأربعاء الماضي، وحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الصاوي لـ «الوطن»: معتاد على التهابات أحبالي الصوتية كل عام

وقال الصاوي في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنه معتاد على إصابة أحباله الصوتية بالتهابات شديدة كل عام، حيث تنتابه آلامها مرتين في العام الواحد تقريباً، وتحديداً حينما يتعرض لإرهاق شديد في التصوير وما إلى ذلك.

وأضاف: أجريت بروفات تحضيرية للعرض المسرحي خلال الأيام الماضية، وتوحدت مع شخصية والد الشهيد لأن فقدان الضنا شيء صعب للغاية، وبالتالي كان لا بد من تعايشي مع الشخصية التي قدمتها أمام أسر الشهداء، وأحمد الله على ردود الفعل الإيجابية التي تلقيتها عن العرض وإشادة الرئيس بما قدمناه.

وتابع: تزامنت البروفات التحضيرية مع انشغالي بتصوير دوري في الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» وكذلك تصويري للمشاهد الأخيرة من مسلسل «الثمانية»، ومن هذا المنطلق، أصبت بالتهابات شديدة في الأحبال الصوتية، وتواصلت مع طبيبي المعالج كي أبدأ مرحلة علاج مكثف لارتباطي بتصوير «الاختيار» و«الثمانية» خلال الأيام المقبلة.

وأكد الصاوي أنه لن يتمكن من الرد على أي اتصالات هاتفية لحين تحسن حالته واستعادة عافيته بشكل كامل، وذلك استجابة لتعليمات طبيبه المعالج الذي طالبه بالراحة لحين زوال هذه الالتهابات.

أبطال مسلسل «الاختيار 3»

يذكر أن مسلسل «الاختيار 3» من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته كل من أحمد عز، أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد بدير، محمود البزاوي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.