عودة مياه الشرب لمناطق الشرابية والظاهر وباب الشعرية والعباسية

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انتهاء أعمال الإصلاح، وإعادة ضخ المياه تدريجيا إلى عدة مناطق متأثرة بانقطاع المياه وضعفها اليوم، بعد انتهاء أعمال تحويل مسار خط مياه قطر 1200 مم، أسفل كوبري غمره.

وأشارت شركة مياه الشرب، في بيان، إلى بدء ضخ المياه تدريجيا إلى منطقة الشرابية بالكامل، ومناطق باب الشعرية، الظاهر، العباسية ومنطقة أبو حشيش، قبل الموعد المحدد لإعادة المياه في الثانية عشر منتصف الليل، تلبية لاحتياجات المواطنين من المياه.

وقالت الشركة إنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة خلال فترة انقطاع المياه من الثانية عشر ظهر اليوم السبت.