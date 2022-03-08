خريطة قطع وضعف المياه بالمحافظات.. اعرف المناطق

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قطع المياه وضعفها في عدد من المناطق بالشركات التابعة لها بمحافظات دمياط والفيوم والدقهلية، بسبب كسر مفاجئ بالخطوط، بأعمال تطهير المروقات.

موعد قطع المياه في جنوب بورسعيد

وأعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن قطع المياه بمناطق «جنوب بورسعيد» وضعفها في «عزبة البرج»، بدءًا من الساعة 8 مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة 8 صباح غد الأربعاء.

وأرجعت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، سبب الانقطاع لإصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 600 مم بميدان الشهابية.

وطالبت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فتره الانقطاع.

انقطاع المياه بسبب كسر مفاجئ بخط المياه بسنورس

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قطع المياه عن مناطق «مدينة سنورس - ابهيت الحجر - الزاوية الخضراء»، بسبب وجود كسر مفاجئ لخط مياه قطر 560 مم بولي ايثيلين بمدينة سنورس، مشيرة إلى جار العمل على إصلاح الخط وفور الانتهاء سيتم فتح المياه.

ضعف ضغوط المياه بسبب تطهير المروقات

فيما كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن قيامها بأعمال تطهير المروقات 1 و 2 بمرفق مياه منية النصر، طبقا لخطة الصيانة الدورية بعد يوم غدا الخميس، الموافق 10 من شهر مارس الجاري 2022 لمدة 5 ساعات بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرا، الأمر الذي سيؤدي إلى ضعف ضغوط المياه عن منية النصر بالكامل.

عودة المياه إلى عدة قرى بالدقهلية

وأكدت الشركة، عودة المياه منذ قليل بعد انقطاعها بقرى مجلس قروي «أبو جلال- قرية الحصص وتوابعها - قرية العيادية - قرية الألف - حي الزهور - حي السلام»، ومعالجة ضعف المياه عن مجلس قروي «رأس الخليج- مجلس قروي كفر الترعة القديم - مدينة شربين»، بعد الانتهاء أعمال ربط خط 600 مم بولي ايثيلين ونقل التغذيات من على الخط القديم 500 مم اسبستوس ضمن مبادرة حياه كريمة بمركز شربين.