قطع المياه عن 14 منطقة في 3 محافظات لأعمال الصيانة وتحويل الخطوط

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه عن 14 منطقة اليوم السبت في 3 محافظات، جراء أعمال تحويل مسار خط مياه قطر 1200 مم أسفل كوبرى غمرة، وتحويل المرافق للصرف الصحي بميدان الحواتم، وإجراء أعمال صيانة وتطهير الخزان الأرضي لمحطة مياه ميانة، إضافة إلى تأجيل قطع المياه اليوم أمام معسكر الأمن المركزي بالدخيلة بمحافظة الإسكندرية إلى موعد آخر.

قطع وضعف المياه فى 3 مناطق بقرى مراكز بني سويف

وكشفت الشركة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن قطع المياه عن بعض القرى في بني سويف، بداية من صباح اليوم، وحتى الساعة الثامنة مساءً عن قرية ميانة، ومنشيه الحج، بمركز إهناسيا.

استمرار تواصل الشركة في ضعف ضخ المياه بمدينة الفشن

وأشارت الشركة، إلى أن سبب الانقطاع، راجع إلى تنفيذ أعمال صيانة، وتطهير الخزان الأرضي لمحطة مياه ميانة بمركز إهناسيا، وهو الأمر الذي ينتج عنه ضعف ضخ المياه بمدينة الفشن وضواحيها، يوميًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، لمدة 4 أيام حتى الثلاثاء المقبل الموافق 15 شهر مارس الجاري، بسبب قيام الشركة بأعمال تكريك أمام مأخذ محطة مياه الفشن الجديدة.

أماكن قطع وضعف المياه بالقاهرة

كما أعلنت الشركة، قطع المياه عن عدد من المناطق في القاهرة الشرابية بالكامل وضعف المياه في 4 مناطق «باب الشعرية، والظاهر، والعباسية، عزبة أبو حشيش» لمدة 12 ساعة، اعتبارًا من الساعة الثانية عشر ظهراليوم السبت، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي

وأوضحت الشركة، أن سبب قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة، راجع إلى أعمال تحويل مسار خط مياه قطر 1200 مم أسفل كوبرى غمرة، كما تدفع الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب، للتواجد في المناطق المتأثرة، وفي حال طلبها، يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.

قطع المياه عن 7 مناطق بالفيوم

كما أكدت الشركة قطع المياه، عن بعض المناطق في الفيوم، بداية من صباح اليوم وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا عن عدة مناطق «الشيخة شفا الجون - منشأة البكرى» بمدينة الفيوم ومناطق «الصعيدى - بهنس - ابجيج - منشأة بغداد -الحادقة مصنع الغزل»، بمركز الفيوم، بسبب قيام الشركة بتحويل المرافق للصرف الصحى، بشارع بطل السلام بميدان الحواتم بمدينة الفيوم لخط مياه قطر 450 زهر.

تأجيل أعمال الصيانة للخط الناقل للمياه بالدخيلة

وكشفت شركة مياه الشرب، عن تأجيل أعمال الصيانة الخاصة بالخط الناقل للمياه قطر 700 بالدخيلة، ولن يتم تخفيض ضغوط المياه، وسوف تعلن عن موعد الصيانة قبل القيام بها.