في نقاط.. قصة الطائرة المسيرة السوفيتية التي دمرت 40 سيارة في كرواتيا

طائرة مسيرة تعود للحقبة السوفيتية حلقت فوق ثلاثة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» ثم سقطت بالقرب من سكن لطلاب في العاصمة الكراوتية زغرب لتدمر نحو 40 سيارة.. كان هذا المشهد الذي يبدو عجيبا مثار انتقاد شديد من قبل السلطات الكراوتية التي اتهمت الحلف بالبطء في التحرك ورد الفعل تجاه تلك الطائرة.

أثارت الطائرة الجدل، لأن زغرب سألت من أطلق تلك الطائرة؟ روسيا أم أوكرانيا؟ المؤكد أنها خرجت من منطقة الحرب، إلا أن كل من موسكو وكييف تنفيان إطلاق الطائرة، فيما يقول خبراء عسكريين بحسب صحيفة جارديان البريطانية إن أوكرانيا هي الوحيدة المشغلة لتلك الطائرة السوفيتية من طراز «تي يو 141»، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات عن واقعة الطائرة التي أثارت الزعر في أوكرانيا:

-- تقول كرواتيا إن الطائرة حلقت من منطقة الحرب في أوكرانيا.

-- مرت في أجواء رومانيا والمجر وكرواتيا والدول الثلاثة أعضاء في حلف الناتو.

-- الطائرة من طراز تي يو 141 المسيرة المعروف من الحقبة السوفيتية.

-- سقطت الطائرة بالقرب من مكان لسكن الطلاب في العاصمة الكراوتية زغرب.

-- تسببت الطائرة في إتلاف نحو 40 سيارة كانت متوقفة في موقع سقوطها.

-- لم يتسبب سقوط الطائرة في أية إصابات بشرية.

غضب من الحكومة الكرواتية حيال مسؤولية حلف الناتو

-- مسؤولية حلف الناتو توجيه الدول الأعضاء بالأحداث المفاجئة مثل هذه الواقعة.

-- ترى كرواتيا أن حلف الناتو كان بطيئا في التعامل مع واقعة الطائرة.

-- حلف الناتو قال إن الدفاع الصاروخي الجوي للحلف كان يتعقب الطائرة.

-- حكومة كرواتيا قالت بشأن رد الناتو إن هذا مكان يجب أن يحدث ولا يسمح به.

-- حكومة كراوتيا قالت كذلك إنها سترفع مستوى استعداداتها لمثل هذه الأحداث.

-- تقع العاصمة الكراوتية زغرب على بعد 550 ألف كلم من أقرب نقطة حدودية مع أوكرانيا.