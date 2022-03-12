لميس الحديدي تتمنى الشفاء العاجل لـ«مو صلاح»: القلق عليه طبيعي

أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن تمنياتها بالشفاء العاجل للاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بعد أن خرج مصابًا من لقاء فريقه ليفربول أمام برايتون، عصر السبت، بالدوري الإنجليزي الممتاز، ما أثار فزع الكثير من المصريين قبل أسبوعين من مباراة السنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «أون».

وأضافت «الحديدي»، أن الشعب المصري ينتابه حالة من القلق، بعد خروج محمد صلاح مصاباً في مباراة ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي، بعد أن أضاف الهدف 20 لرصيده في دوري هذا الموسم: «القلق على صلاح طبيعي، لأنه حبيب الكل، وجميعنا كمصريين نشعر بالقلق عليه لأنه محمد صلاح»، بالإضافة لاقتراب مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في مبارايتي 25 و29 مارس.

الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتخفيف وطأة التضخم العالمي

من ناحية أخرى، أشادت الإعلامية لميس الحديدي بالحملات التي تقوم بها السلطات المحليات ومباحث التموين لمحاربة الاحتكار وإخفاء السلع ، إثر الأزمة الروسية الأوكرانية: «فيه حملات كبيرة على عدد من التجار المحتكرين ممن يقومون بتخزين السلع وحجبها، ودي حملات كبيرة، نتمنى في أوقات الأزمات الناس تحس ببعض؟ إيه هامش الربح اللي ممكن يخلي تاجر يعمل كده؟ رفع الأسعار بلا مبرر جريمة أخلاقية».

وأوضحت أن رفع الأسعار تعد جريمة أخلاقية، إلا أنها أيضًا جريمة يحاسب عليها القانون، موضحًا أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتخفيف وطأة التضخم العالمي عبر طرح سلع في منافذ التموين والجهات المختلفة وإتاحة أكبر قدر من السلع بأسعار مناسبة.