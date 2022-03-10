مصرع طفل غرقا في نيل سوهاج.. والأم: «مات قدام عيني»

شهدت دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، حادث مصرع طفل في نهاية العقد الأول من العمر، غرقًا، إثر تواجده صحبة والدته حيث انزلقت قدماه بنهر النيل في دائرة المركز، ما أدى إلى غرقه ووفاته، وتم انتشال الجثة من نهر النيل وايداعها بمشرحة مستشفى البلينا المركزي، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

بلاغ بالواقعة

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول الطفل «كريم ع. ح.»، 10 سنوات، ويقيم دائرة مركز البلينا، إلى المستشفى المركزي «جثة هامدة» بادعاء الغرق.

إنزلقت قدماه وسقط بالنيل

بانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث والفحص، وسؤال كل من والدته «سميحة ا. ح. ا.» 37 سنة، ربة منزل، وعمه «محمد ح. ا. ع.»، 36 سنة، عامل، ويقيمان بذات الناحية، أفادا بأنه أثناء تواجد الطفل على حافة نهر النيل بذات الناحية صحبة والدته، انزلقت قدماه وسقط بالمياه ما نتج عنه غرقه ووفاته، ونفيا الشبهة الجنائية.

سبب الوفاة إسفكسيا الغرق

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر استقبل مستشفى دار السلام المركزي، عاملا في الأربعين من عمره جثة هامدة، إثر تواجده على حافة نهر النيل، انزلقت قدماه وغرق بها.