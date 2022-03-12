درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع.. انخفاض شديد

حالة من عدم الاستقرار في الطقس تشهدها البلاد خلال الأسبوع الحالي، يتسبب فيها سيطرة منخفض جوي قادم من القارة الأوروبية على كل أنحاء البلاد، تسبب فيه وجود منخفض حراري في السودان وجنوب الصحراء، الأمر الذي تسبب في انخفاض درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع.

منخفض أوروبي

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «إن منخفضاً أوروبياً قادماً من إيطاليا واليونان تسبب في نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة وتجاوزت فيه سرعات الرياح لتصل من 40 إلى 55 كم في الساعة»، لافتاً إلى أن ذلك تسبب في انخفاض شديد في درجات الحرارة وعودة الطقس الشتوي الشديد البرودة، حيث سجَّلت درجات الحرارة لأدنى من الصفر في العديد من المناطق في سيناء.

وأكد فهيم أن درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع سوف تستمر في الانخفاض نتيجة سيطرة الكتلة الباردة على البلاد طوال الأسبوع، كما يسود طقس شتوي بارد على السواحل الشمالية، ويكون مائلاً للبرودة على محافظات القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار ويكون شديد البرودة ليلا، فيما تستمر الرياح في النشاط، الأمر الذي يساهم في الشعور ببرودة الجو.

وكشف تقرير لمركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري عن تعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين 1 إلى 10 ملليمتر اليوم السبت، لافتة إلى تعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية أمس الجمعة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1 إلى 5 ملليمتر.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعها بسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وفيما يتعلق بمحافظة جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر سوف يميل الطقس للدفء نهاراً، ويكون شديد البرودة خلال ساعات، مع نشاط الرياح ويكون الطقس غائما بشكل جزئي.