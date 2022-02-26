رئيس التحرير

محمود مسلم

مايا مرسي تكرم المشاركين في تدريب طالبات التعليم الفني من فريق «شباب القادة»

كتب:

الوطن
11:14 ص | السبت 26 فبراير 2022
مايا مرسي تكرم المشاركين في تدريب طالبات التعليم الفني من فريق «شباب القادة»

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة فريق عمل مؤسسة شباب القادة “YLF” ؛ هدفت الزيارة تكريم المدربين الذين شاركوا بشكل فعّال في توجيه و تدريب طالبات التعليم الفني المشاركات في برنامج "هي تقود-She leads" ؛ أحد برامج المؤسسة و الذي يستهدف طالبات التعليم الفني من مختلف المدارس في المحافظات المختلفة، بحضور النائب احمد فتحي المدير التنفيذي لمؤسسه شباب القاده، والدكتورة صفاء حسني مديره برنامج القاده و هي تقود.

مايا مرسي تستمع إلى أفكار الطلاب المشاركين

و قد اعربت الدكتوره مايا مرسي عن سعادتها برؤية المؤسسة التي تهدف إلى مساعدة الشباب و إفادة المجتمع ككل ، و رحّبت بفكرة التواجد في المسابقة النهائية لبرنامج Leaders league للإستماع إلى أفكار الطلاب المشاركين في الأنشطة الطلابية المختلفة و دعمهم بكل الطرق الممكنة وذلك من خلال لجنه الشباب بالمجلس القومي للمرأة برئاسه استاذه دينا حسين مقرره اللجنه وعضوه المجلس القومي للمرأة .

مناقشة توسّع نشاط برنامج «هي تقود»

هذا وتضمن اللقاء مناقشة توسّع نشاط برنامج"هي تقود-She leads" ليشمل محافظات أكثر هذا العام بهدف توسيع الفائدة لعدد أكبر من الطالبات ، كما تم مناقشة رؤية المؤسسة و أهداف برنامج "Leaders league" و هو أحد برامجها التي تهدف إلى دعم شباب الجامعات من جميع محافظات مصر.

وخلال اللقاء تم تكريم كل من السيدة مى محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس ، والسيدة نوران الجميعي مسؤول العلاقات العامة و التسويق بإدارة تنمية المهارات بالمجلس ، والسيدة كريستي عزيز مدربه جلود لمشاركتهن بشكل فعال كمدربات في توجيه و تدريب طالبات التعليم الفني المشاركات في برنامج "هي تقود-She leads".

{"description":"\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u064a \u062a\u0643\u0631\u0645 \u0627\u0644\u0630\u064a\u0646 \u0634\u0627\u0631\u0643\u0648\u0627 \u0641\u064a \u062a\u062f\u0631\u064a\u0628 \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u062a \u0627\u0644\u062a\u0639\u0644\u064a\u0645 \u0627\u0644\u0641\u0646\u064a \u0645\u0646 \u0641\u0631\u064a\u0642 \u0639\u0645\u0644 \u0645\u0624\u0633\u0633\u0629 \u0634\u0628\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0642\u0627\u062f\u0629"}
{"description":"\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u064a \u062a\u0643\u0631\u0645 \u0627\u0644\u0630\u064a\u0646 \u0634\u0627\u0631\u0643\u0648\u0627 \u0641\u064a \u062a\u062f\u0631\u064a\u0628 \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u062a \u0627\u0644\u062a\u0639\u0644\u064a\u0645 \u0627\u0644\u0641\u0646\u064a \u0645\u0646 \u0641\u0631\u064a\u0642 \u0639\u0645\u0644 \u0645\u0624\u0633\u0633\u0629 \u0634\u0628\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0642\u0627\u062f\u0629"}
{"description":"\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u064a \u062a\u0643\u0631\u0645 \u0627\u0644\u0630\u064a\u0646 \u0634\u0627\u0631\u0643\u0648\u0627 \u0641\u064a \u062a\u062f\u0631\u064a\u0628 \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u062a \u0627\u0644\u062a\u0639\u0644\u064a\u0645 \u0627\u0644\u0641\u0646\u064a \u0645\u0646 \u0641\u0631\u064a\u0642 \u0639\u0645\u0644 \u0645\u0624\u0633\u0633\u0629 \u0634\u0628\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0642\u0627\u062f\u0629"}
{"description":"\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u064a \u062a\u0643\u0631\u0645 \u0627\u0644\u0630\u064a\u0646 \u0634\u0627\u0631\u0643\u0648\u0627 \u0641\u064a \u062a\u062f\u0631\u064a\u0628 \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u062a \u0627\u0644\u062a\u0639\u0644\u064a\u0645 \u0627\u0644\u0641\u0646\u064a \u0645\u0646 \u0641\u0631\u064a\u0642 \u0639\u0645\u0644 \u0645\u0624\u0633\u0633\u0629 \u0634\u0628\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0642\u0627\u062f\u0629"}
{"description":"\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u064a \u062a\u0643\u0631\u0645 \u0627\u0644\u0630\u064a\u0646 \u0634\u0627\u0631\u0643\u0648\u0627 \u0641\u064a \u062a\u062f\u0631\u064a\u0628 \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u062a \u0627\u0644\u062a\u0639\u0644\u064a\u0645 \u0627\u0644\u0641\u0646\u064a \u0645\u0646 \u0641\u0631\u064a\u0642 \u0639\u0645\u0644 \u0645\u0624\u0633\u0633\u0629 \u0634\u0628\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0642\u0627\u062f\u0629"}
{"description":"\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u064a \u062a\u0643\u0631\u0645 \u0627\u0644\u0630\u064a\u0646 \u0634\u0627\u0631\u0643\u0648\u0627 \u0641\u064a \u062a\u062f\u0631\u064a\u0628 \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u062a \u0627\u0644\u062a\u0639\u0644\u064a\u0645 \u0627\u0644\u0641\u0646\u064a \u0645\u0646 \u0641\u0631\u064a\u0642 \u0639\u0645\u0644 \u0645\u0624\u0633\u0633\u0629 \u0634\u0628\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0642\u0627\u062f\u0629"}
{"description":"\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u064a \u062a\u0643\u0631\u0645 \u0627\u0644\u0630\u064a\u0646 \u0634\u0627\u0631\u0643\u0648\u0627 \u0641\u064a \u062a\u062f\u0631\u064a\u0628 \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u062a \u0627\u0644\u062a\u0639\u0644\u064a\u0645 \u0627\u0644\u0641\u0646\u064a \u0645\u0646 \u0641\u0631\u064a\u0642 \u0639\u0645\u0644 \u0645\u0624\u0633\u0633\u0629 \u0634\u0628\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0642\u0627\u062f\u0629"}
{"description":"\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u064a \u062a\u0643\u0631\u0645 \u0627\u0644\u0630\u064a\u0646 \u0634\u0627\u0631\u0643\u0648\u0627 \u0641\u064a \u062a\u062f\u0631\u064a\u0628 \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u062a \u0627\u0644\u062a\u0639\u0644\u064a\u0645 \u0627\u0644\u0641\u0646\u064a \u0645\u0646 \u0641\u0631\u064a\u0642 \u0639\u0645\u0644 \u0645\u0624\u0633\u0633\u0629 \u0634\u0628\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0642\u0627\u062f\u0629"}
{"description":"\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u064a \u062a\u0643\u0631\u0645 \u0627\u0644\u0630\u064a\u0646 \u0634\u0627\u0631\u0643\u0648\u0627 \u0641\u064a \u062a\u062f\u0631\u064a\u0628 \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u062a \u0627\u0644\u062a\u0639\u0644\u064a\u0645 \u0627\u0644\u0641\u0646\u064a \u0645\u0646 \u0641\u0631\u064a\u0642 \u0639\u0645\u0644 \u0645\u0624\u0633\u0633\u0629 \u0634\u0628\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0642\u0627\u062f\u0629"}

اقرأ المزيد:

عضو القومي للمرأة: فتوى الكد والسعاية تؤكد حقا أصيلا للمرأة في مجتمعنا

«القومي للمرأة» يشكر شيخ الأزهر بعد فتوى «الكد والسعاية»

القومي للمرأة يثمّن قبول طلبات تعيين الإناث بمجلس الدولة: حلم عمره 72 سنة

«القومي للمرأة» ينعى الحاجة فهيمة أكبر معمرة بالشرقية

«القومي للمرأة» يطلق المرحلة الثالثة من مشروع الادخار والإقراض الرقمي

محافظ كفر الشيخ يشيد بجهود الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة
بقلم الوطن