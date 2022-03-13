الحد الأدنى للاشتراكات التأمينية 2022.. ارتفع إلى 1400 جنيه

يبحث الكثير من الأشخاص المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات عبر الإنترنت عن الحد الأدنى للمعاشات لعام 2022، لتبيان آخر الأخبار المتعلقة بها وإذا ما جد جديد بشأنها.

في هذا الشأن، أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، في تصريحات صحفية، رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1400 جنيه بدلاً من 1200، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 9400 جنيه بدلاً من 8100 في العام الجاري.

وقال عوض إن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني فى 2022 يأتي تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأول مرة.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن من الأثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتبارًا من يناير 2022 مبلغ 910 جنيهات في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 7520.

وناشدت التأمينات الاجتماعية أصحاب المعاشات ممن يحملون البطاقات الزرقاء البلاستيكية القديمة، بضرورة تغيرها إلى ميزة، مؤكدة الانتهاء من خطة تحويل «البطاقة الزرقاء» إلى بطاقات كارت ميزة مجانا، في إطار خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي، مؤكدا على أن عملية تسليم البطاقة لن يستغرق أكثر من 3 دقائق مع استمرار العمل بمختلف المكاتب التأمينية.

ولفتت القومية للتأمينات أن البطاقات الزرقاء لأصحاب المعاشات، ستظل سارية لحين انتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة بكل مرحلة ولن يتم تسليمها لمكاتب التأمينات.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الأولى لتغيير البطاقات، تبدأ اعتبارا من الشهر الجاري ولمدة 3 أشهر تنتهي الشهر الجاري، فى المحافظات التالية و هي «السويس، الاسماعلية، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسي مطروح، الوادي الجديد، الأقصر وأسوان».

وأشار اللواء جمال عوض رئيس الهيئة، أنه يمكن للقائم بالصرف بالبطاقات الزرقاء التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن، ومعه أصل بطاقة الرقم القومي، وصوره ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول، لاستلام كارت «ميزة»، دون تحمل أي أعباء مالية، وكذلك يمكنهم التوجه لأي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر، وفتح حساب جاري.