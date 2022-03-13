مصر تتخطى المرحلة الصعبة في وباء كورونا (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مصر تتخطى المرحلة الصعبة في وباء كورونا»، أكد أنّ مصر أصبحت قادرة على توفير الأدوية التي تمنح عن طريق الفم لمنع تدهور الحالات المصابة بكورونا.

المرحلة الصعبة من وباء كورونا

وأوضح التقرير، أنّ الدولة المصرية نجحت في تخطي المرحلة الصعبة من وباء كورونا، وأصبحت المنظومة الطبية لديها القدرة على تشخيص الفيروس خلال 15 دقيقة بواسطة الفحوصات السريعة، إضافة إلى توفير لقاحات فعالة ضد الفيروس من خلال سلاسل الإمداد العالمية والتصنيع المحلي.

تغيير مواعيد إصدار بيان كورونا

ولفت التقرير، إلى أنّ الحكومة أعلنت تغيير مواعيد إصدار البيان اليومي لإحصائيات الإصابات والوفيات والتعافي من فيروس كورونا، ليتم إصداره دوريا في بداية كل أسبوع.

انكسار الموجة الخامسة وتراجع معدلات الإصابة

وأشار التقرير، إلى أنّ القرار جاء مع انكسار الموجة الخامسة من الجائحة، وتراجع معدلات الإصابة بنسب ثابتة لمدة أسبوعين متتاليين، إلى جانب تراجع نسب الإشغال في المستشفيات.

الدولة تعمل على التوسع في تلقي الفئات المستهدفة للقاحات طبقا للبرنامج الزمني

وأوضح التقرير، أنّ الدولة تعمل على التوسع في تلقي الفئات المستهدفة للقاحات طبقا للبرنامج الزمني والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، ما يؤدي إلى تخطي الأزمة بنجاح وسلام، ويحافظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الوباء والاستمرار في ممارسة الإجراءات الاحترازية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس.