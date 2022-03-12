«الصحة»: تحصين 51% من المصريين ضد كورونا.. وانفراجة بعد رمضان بشرط

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إنه جرى اكتشاف تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا من خلال المتابعة عن الحالة الوبائية في مصر في آخر ثلاثة أسابيع، موضحًا: «لم نكن نحب نعلن عن الاطمئنان، لكننا رصدنا استمرارا في انخفاض الإصابات المؤكدة في المستشفيات والمعامل المركزية والمرجعية والقطاع الخاص».

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان هناك 17 مستشفى مخصصا للعزل وفي الوقت الحالي تراجع العدد إلى 7 مستشفيات؛ نتيجة لتراجع أعداد التردد اليومي على المستشفيات مع تراجع أعداد الموجة الخامسة من الوباء.

وأوضح: «يجب أن نكون حذرين لأننا لم نصل إلى المعدلات التي تجعلنا مطمئنين، وحصنا 51% من المواطنين المصريين، وإذا استمرينا في معدلات التطعيم يمكننا القول إننا سنشهد انفراجة كبيرة بعد شهر رمضان الكريم».

انكسار في الموجة الخامسة ولكن..

وتابع وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة: «هناك انكسار في الموجة الخامسة، لكن لا أحد يجزم بأنها انتهت، بسبب ضعف متحور أوميكرون والتوسع في عمليات التلقيح ضد كورونا، وكانت الحالات التي نراها بسيطة ومتوسطة نتيجة لتغلب أوميكرون على دلتا، والعزل المنزلي كان أكثر من دخول المستشفيات».

وأكد: «يجب أن نكون حذرين، فلا يستطيع أي مركز بحثي في العالم أن يقول إننا نشهد نهاية الجائحة».

اجتماع لمناقشة إجراءات رمضان قريبا

وحول الوضع في شهر رمضان، أكد أن لجنة إدارة الأزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هو صاحب القرار: «هناك اعتبارات كثيرة يجب أن نتناقش فيها حتى نتحدث عن كل ما يدور في ذهن المواطنين فيما يخص شعائر رمضان، وسيكون هناك اجتماع قريب لمناقشة تلك الأمور».

منظومة التأمين الصحي الشامل

ولفت، إلى إنشاء 12 مستشفى و38 وحدة صحية في الإسماعيلية – ما بين منشآت جديدة وإعادة تجديد ورفع كفاءة- ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل على أعلى مستوى، لافتًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعداد منظومة صحية قوية لمواجهة جائحة كورونا.