15 إجراء داخل السكة الحديد لمواجهة كورونا في رمضان 2022

بدأت هيئة السكة الحديد، صيانة وتجهيز القطارات، وتجهيز منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات ذات الكثافات العالية، لمنع زحام الركاب أمام شبابيك التذاكر، وإجراء تعديلات على مواعيد بعض القطارات لتناسب الإفطار خلال شهر رمضان 2022، علاوة على تنفيذ خطة شاملة لتعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا.

إجراءات مشددة داخل السكة الحديد لمواجهة كورونا في رمضان 2022

ووضعت هيئة السكة الحديد، إجراءات مشددة سيتم تنفيذها داخل القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا.

إجراءات مشددة داخل السكة الحديد لمواجهة كورونا خلال رمضان 2022

وتستعرض «الوطن»، 15 إجراء لمواجهة كورونا في رمضان 2022 بالسكة الحديد:

1- تعقيم وتطهير المحطات بشكل دوري طوال ساعات التشغيل بسبب كورونا.

2- توفير بيع الكمامات الطبية داخل شبابيك التذاكر بالمحطات.

3- تعقيم وتطهير القطارات العاملة على كافة الخطوط قبل وبعد ساعات التشغيل، لتوفير السلامة والأمان للركاب.

4- حظر تواجد الباعة الجائلين داخل عربات القطارات.

5- عدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية.

6- منع دخول أي راكب محطات السكة الحديد دون كمامة.

7- إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية أثناء العمل.

8- تجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بها حال حدوث أي أزمات.

9- تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بجميع المحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا.

10- فرض غرامة قدرها 50 جنيها على أي راكب يخالف تعليمات ارتداء الكمامة.

11- نشر فرق الصيانة والطوارئ بالمحطات، لمواجهة الأعطال المفاجئة، للحفاظ على مسير القطارات.

12- عدم السماح لأى عامل بدخول مقر العمل غير ملقح ضد كورونا، ويكون البديل تقديم شهادة تحليل PCR كل 3 أيام.

13- منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات الأكثر كثافة لمنع تزاحم المواطنين على شبابيك التذاكر في صالات المحطات، للحد من انتشار كورونا.

14- عزل أي عامل يشتبه في إصابته بفيروس كورونا ومنحه إجازة لمدة 15 يوما، حفاظا على سلامة الركاب.

15- تجهيز غرفة عمليات مركزية تتابع سير حركة القطارات خلال رمضان 2022، والتأكد من عدم رصد أى حالات مصابة بفيروس كورونا.

السكة الحديد: جاهزون لشهر رمضان 2022 وإجراءات مشددة ضد كورونا

ومن جهته، أكد المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس السكة الحديد، لـ«الوطن»، أن الهيئة جاهزة تماما لقدوم شهر رمضان 2022، من خلال إجراء الصيانات العاجلة للقطارات، وتجهيز منافذ بيع متنقلة داخل المحطات، لمنع زحام الركاب داخل صالات المحطات، والعمل على تعقيم وتطهير القطارات بصفة دورية خلال شهر رمضان الكريم، لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.