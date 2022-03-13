طريقة تحديث بيانات بطاقات التموين 2022.. الشروط والأوراق المطلوبة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية طريقة تحديث بيانات بطاقات التموين 2022 عبر بونات صرف الخبز لبعض الفئات بداية من شهر مارس الجاري، مطالبة إياهم بالتوجه لمكاتب التموين وتقديم صورة من بيان الدخل الشامل.

طريقة تحديث بيانات بطاقات التموين 2022

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ الرسالة التي ظهرت لعدد من الفئات عبر بون صرف الخبز ضمن طريقة تحديث بيانات بطاقات التموين 2022، لم تظهر لكل المواطنين حاملي بطاقات التموين، ولكنها ظهرت لأول فئة تخضع لجرد الوزارة حاليًا ضمن تنقية بيانات بطاقات التموين، وهم موظفو الحكومة.

الأوراق المطلوبة لـ تحديث بيانات بطاقات التموين 2022

وشددت المصادر لـ«الوطن»، على أهمية توجه كل صاحب بطاقة تموينية ظهرت له رسالة إلى المكتب التمويني التابع له، وتقديم تقرير بمفردات المرتب من الجهة التابع لها، تجنبًا لحذف بطاقته، حال عدم اتباع التعليمات المرسلة على بون صرف الخبز.

قاعدة بيانات منظومة التموين

وتضم قاعدة بيانات منظومة التموين 72 مليون مواطن مدرجين على 23 مليون بطاقة تموينية، يستحق منهم 64 مليون مواطن الدعم التمويني الشهري، والذي يتحدد بناء على عدد أفراد كل بطاقة.

حصة الفرد في بطاقة التموين

ويحصل الفرد الواحد المقيد ببطاقة التموين على دعم نقدي مشروط قدره 50 جنيهًا في صورة سلع غذائية مدرجة ضمن قائمة السلع التموينية، فيما تأتي حصة الفرد من الخبز عبارة عن 5 أرغفة يوميًا بواقع 150 رغيفًا شهريًا.

وتبحث وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليًا عدة إجراءات لضبط منظومة الدعم التمويني والإبقاء على الفئات المستحقة فقط للدعم، وحذف كل فرد يحصل على التموين وهو غير مستحق له.