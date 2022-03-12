رسالة مهمة.. «التموين» تحذر فئة جديدة من المواطنين قبل حذفها من الدعم

أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رسالة جديدة عبر بونات صرف الخبز للمواطنين الحاملين للبطاقات التموينية، والمقيدين على قاعدة بيانات منظومة الدعم، مفادها التأكيد على تقديم صورة من الأجر الشامل «مفردات المرتب»، إلى مكتب التموين التابع له صاحب البطاقة التموينية.

تنقية بيانات بطاقات التموين

وقالت مصادر، إن هذه الرسالة تأتي من بين إجراءات ضبط منظومة الدعم التمويني، التي تخطط لها لجنة العدالة الاجتماعية حاليًا وهي حذف «أصحاب المرتبات والدخول المرتفعة»، من قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني، من أجل الإبقاء على الفئات الأولى بالرعاية والمستحقة للدعم فقط.

قرار بإلزام أصحاب البطاقات تقديم مفردات مرتب لمديرية التموين

وأوضحت المصادر، أن الوزارة بدأت في هذا المخطط من خلال بث رسائل للمواطنين، عبر بونات صرف الخبز تفيد بأهمية تقديم مفردات مرتب لمكتب التموين التابع له صاحب البطاقة التموينية من أجل قيام الوزارة الفترة المقبلة بحصر أصحاب الدخول، والمرتبات المرتفعة الحاملين لبطاقات التموين.

وأشارت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه بالنسبة للمواطنين الظاهر لهم رسالة «التوجه إلى مكتب التموين لتقديم صورة من الأجر الشامل» عبر بون صرف الخبر، عليهم تقديم المطلوب إلى المديرية في موعد أقصاه 25 مارس الجاري، مضيفة أن هذه الرسالة تهدف إلى تحديد مدى أحقية المواطن في الاستمرار ضمن منظومة الدعم من عدمه.

وشددت المصادر، على أهمية توجه كل من ظهر له هذه الرسالة إلى المكتب التمويني المجاور له، لتقديم صور توضح دخل صاحب البطاقة التموينية لـ «رب الأسرة» حتى يوم 25 مارس الجاري.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه لن يضار أي مواطن مستحق للدعم من الإجراءات الجديدة المقرر اتخاذها الفترة المقبلة من ضبط منظومة الدعم التمويني، موضحا أن الإجراءات ستؤدي إلى حذف غير المستحقين فقط، والإبقاء على الفئات الأولى بالرعاية.