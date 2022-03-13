تطوير 64 محلا بسوق الجملة في دمياط الجديدة بقيمة 20 مليون جنيه

أنهت الغرفة التجارية بدمياط أعمال تطوير سوق الجملة بدمياط الجديدة، والذى يهدف إلى تقليل حلقات تداول المنتجات من أجل تقليل السعر على المستهلك، وذلك لضبط الأسعار، وحتى يتعرف المواطن على أسعار الفاكهة والخضروات، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

تطوير 64 محلا بقيمة 20 مليون جنيه

وأكد أحمد أمين، أمين عام الغرفة التجارية بدمياط، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتهاء قطاعين بالمرحلة الأخيرة من تطوير سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة دمياط الجديدة، بإجمالي 64 محلا على مساحة 70 ألف متر، بقيمة 20 مليون جنيه بدون المرافق.

من جانبه، قال محمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، لـ«الوطن»، أن مجلس إدارة الغرفة سبق وأن وافق على الاقتراح المقدم لإتمام المرحلة الأخيرة لسوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة دمياط الجديدة.

وأشار إلى أن المقترح شمل طرح الثلاجات الخاصة بهذه المرحلة للبيع عن طريق المزايدة العلنية، وتحصيل ثمن المحلات من الحاجزين على سعر مقدم للمتر يبلغ 5 آلاف و500 جنيه، ويتم تحصيل 50% نقدًا، والباقي بشيكات طبقًا لما يحدده مجلس الإدارة على أن يتم تسوية ثمن المحلات بعد الانتهاء من البناء وتحديد التكلفة الفعلية للمتر.

مساحة السوق 70 ألف متر

وأكد «الزيني»، أن السوق المقام على مساحة 70 ألف متر، ويأتي وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير المنتجات والسلع الغذائية المختلفة من أجل تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية، ما يسهم فى توفير نفقات النقل والحد من الهدر فى المنتجات، الأمر الذى سينعكس على توفير المنتج النهائى للمستهلك بسعر مناسب.

وأكد أن الهدف من عملية تطوير السوق يتمثل في تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد للمنتجات والسلع، وكذا الإدارة الجيدة للأسواق، وحوكمة منظومة تداول السلع ما يؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلك النهائي.

وأضاف أن ميزة سوق الجملة بدمياط الجديدة أنه قريب من أماكن الإنتاج، ومن أماكن الاستهلاك.