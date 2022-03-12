الإقبال كثيف.. 11.4 مليون جنيه مبيعات معرض «صنع فى دمياط» حتى الآن

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن مبيعات الدورة الأولى لمعرض الأثاث «صنع فى دمياط» وصلت إلى 11مليونًا و420 ألف جنيه حتى أمس الجمعة، بينما لا يزال الإقبال كثيفًا على الحدث المقام بقاعة مشاريع أرض المعارض بمدينة نصر.

وأشارت «عوض»، فى بيان اليوم السبت، إلى أن «صنع فى دمياط» يأتى ضمن سلسلة المبادرات التى نفذتها المحافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة، منوهة بأن المعرض جاء نتاج شراكة متميزة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث أتاح فرصًا تسويقية جديدة لمنتجات الصناع بمحافظة دمياط.

فرش كامل لشقة بـ50 ألف جنيه

وأوضحت محافظ دمياط أن أسعار قطع الأثاث بالمعرض في متناول الجميع، وتبدأ من 8 آلاف جنيه، حيث تتراوح أسعار الإنتريهات بين 10 و15 ألف جنيه، كما يتيح بعض العارضين فرشًا كاملاً لشقة مكونة من 3 غرف بسعر 50 ألف جنيه، في حين يعرض البعض غرفة الأطفال بسعر 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى توفر تصميمات تتنوع بين المودرن والكلاسيك، بحسب بيان رسمي لجهاز تنمية المشروعات.

وأشادت «عوض» بجهود الجهاز في تنظيم تلك المعارض سنوياً، مشيرة إلى أن هذا التعاون بدأت ثماره عام 2016، حيث لاقت مراحلها نجاحاً كبيرًا وحجم مبيعات ضخمًا.

62 عارضًا

وافتتح معرض «صنع في دمياط» للأثاث الخميس الماضى في قاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر، بمشاركة 62 عارضًا من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط، لعرض منتجاتهم ذات الجودة العالية أمام جمهور القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة.