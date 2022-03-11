خريطة مسلسلات رمضان 2022 وقنوات العرض

أيام قليلة تفصلنا عن بداية عرض الحلقات الأولى من الأعمال الدرامية التي تشارك في السباق الرمضاني 2022، إذ يبحث قطاع كبير من الجمهور عن المسلسلات الرمضانية وقنوات عرضها.

وفي السطور التالية نستعرض خريطة قنوات عرض المسلسلات الرمضانية:

- مسلسل «أحلام سعيدة»

يعرض مسلسل «أحلام سعيدة» حصريًا على قناة ON، والعمل من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وبطولة يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، عماد رشاد، وغيرهم من الفنانين، وتدور أحداث العمل حول سيدات يعانين من مشكلة في النوم، فيجتمعن صدفة لمواجة مشاكلهن.

- مسلسل «الكبير أوي 6»

يعرض مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس بشكل حصري على قناة ON، ويجسد الجزء الجديد من العمل تطور شخصيات الكبير وجوني وحزلقوم بعد مرور سنوات، ويشارك في بطولته بجوار أحمد مكي، كل من: هشام إسماعيل، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، محمد سلام، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

- مسلسل «دايما عامر»

مسلسل «دايمًا عامر» يعرض خلال شهر رمضان على 3 قنوات مختلفةوهي: ON وCBC والحياة، وهو من بطولة مصطفى شعبان، ميرنا نور الدين، لبلبة، عمرو عبدالجليل، كريم عفيفي، وهو من تأليف مايكل عادل، وإخراج مجدي الهواري، كما يناقش العمل مشاكل التعليم في مصر.

- مسلسل «مكتوب عليا»

يعرض المسلسل الكوميدي «مكتوب عليا» حصريًا على قناة DMC، وهو من بطولة أكرم حسني، أيتن عامر، هنادي مهنا، عمرو عبدالجليل، وتأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

- مسلسل «المشوار»

يعرض مسلسل «المشوار» على قناة DMC، وهو من بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين.

- مسلسل «راجعين يا هوى»

تشهد قنوات CBC، وDMC خلال أيام رمضان عرض مسلسل «راجعين يا هوى»، الذي يدور حول قصة للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، ويقوم ببطولته خالد النبوي، هنا شيحة، نور اللبنانية، أنوشكا، إسلام إبراهيم، وفاء عامر، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة.

- مسلسل «سوتس»

يعرض مسلسل «سوتس» حصريا على قناة CBC، ويقوم ببطولته آسر ياسين، صبا مبارك، أحمد داوود، تارا عماد، تأليف محمد حفظي، وياسر عبدالمجيد، ومن إخراج عصام عبدالحميد.

- مسلسل «فاتن أمل حربي»

يعرض مسلسل «فاتن أمل حربي» بشكل حصري على قناة CBC، وهو من بطولة نيللي كريم، فادية عبدالغني، هالة صدقي، شريف سلامة، خالد سرحان، تأليف إبراهيم عيسى، ومن إخراج ماندو العدل.

- مسلسل «ملف سري»

تقوم قنوات DMC، CBC، الحياة، بعرض مسلسل «ملف سري» خلال السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، ويقوم ببطولته كل من: هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، نضال الشافعي، كارولين عزمي، محمد محمود عبدالعزيز.

- مسلسل «في بيتنا روبوت 2»

يعرض مسلسل «في بيتنا روبوت» الجزء الثاني، على قناة الحياة بشكل حصري، وهو بطولة هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، عمرو وهبة، دنيا ماهر، ومن تأليف أحمد محي، ومحمد المحمدي، وإخراج هشام جمال.

- مسلسل «جزيرة غمام»

يعرض مسلسل «جزيرة غمام» حصريا على قناة الحياة، ويقوم ببطولته طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج حسين المنباوي.

- مسلسل «يوتيرن»

مسلسل «يوتيرن» يعرض على قنوات ON، CBC، الحياة، وتقوم ببطولته ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، كريم قاسم، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.