ضبط 1316 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. بينها لحوم وأسماك فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم «الغش التجاري والصناعي - السلع مجهولة المصدر - الاستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة».

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1316 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، تنوعت بين «395 قضية مخابز ودقيق، 44 قضية غش غذائي، 31 قضية لحوم ودواجن وأسماك، 16 قضية غش غير غذائي، 32 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية».

ضبط مطهرات وكمامات مجهولة المصدر

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الزيوت والمطهرات كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية؛ لاستخدامه مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وبحوزته «3870 لترا من المطهرات «كلور- كحول»».

كما أمكن ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة الجملة كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه؛ لقيامه بحيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وعثر بحوزة المتهم على «357 عبوة من مصنعات اللحوم – 16000 كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية».

ضبط تشكيل عصابي سرق سيارة بالإسكندرية

وفي سياق متصل، نجحت وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، من «سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة»، بأنه حال قيادته سيارة نقل مُحملة بمواد غذائية بطريق «الإسكندرية / القاهرة» الصحراوى بدائرة القسم، فوجئ بسيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية، يستقلها «5» مجهولين وبحوزة أحدهم «طبنجة» وقاموا باستيقافه وإنزاله من السيارة منتحلين صفة رجال شرطة واستولوا على السيارة وحمولتها ولاذوا بالهرب.

وتبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة «7 أشخاص، لـ 4 منهم معلومات جنائية».

عرض أدوية مستوردة ومهربة جمركيًا عبر «فيس بوك»

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام «أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الدقهلية» بإنشاء إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ لعرض والاتجار بأدوية مهربة وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها، من خلال الصفحة المشار إليها وبيعها لراغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية كبيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور حال تواجده بالمنطقة سكنه، وتبين أنه يقوم بتخزين كميات كبيرة من الأدوية المستوردة والمهربة من الخارج داخل حجرة سرية بمسكنه يتخذها كمخزن للاحتفاظ بتلك الأدوية، وبتفتيش ذلك المخزن تم ضبط «1211» عبوة من الأدوية المستوردة، وبمواجهته أقر بممارسته النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

وقدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة لتلك المضبوطات بمبلغ «1,500,000» جنيه.