ضبط 1349 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. دقيق مغشوش وأسماك فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري والصناعي، ومراقبة الأسواق.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1349 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، تنوعت بين «270 قضية مخابز ودقيق، 36 قضية غش غذائي، 25 قضية لحوم ودواجن وأسماك، 36 قضية غش غير غذائي، 53 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية».

مكافحة جرائم مستلزمات الإنتاج الزراعي المغشوشة والمقلدة

من ناحيتها، شنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والاشتراك مع الجهات المعنية، حملة مكبرة، استهدفت المصانع والمخازن العشوائية التي تُدار بدون ترخيص بنطاق مديريتي أمن «البحيرة- الإسماعيلية».

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 مصانع، ومخزن بدون ترخيص وكذا ضبط المديرين المسئولون عنها، وبلغ إجمالى المضبوطات التى أسفرت عنها نتائج الحملة 288,8 طن كبريت زراعى ومبيدات آفات زراعية مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية معدة للتداول - 27,5 طن منتج نهائى لأسمدة زراعية مجهولة المصدر ومخصبات زراعية مدعمة ومحظور تداولها بالأسواق - 65 طن مواد خام بدون بيانات ومنتج نهائي لأعلاف حيوانية وداجنة وأعلاف أسماك مغشوشة ومقلدة - 11 طن مواد خام عبارة عن مخلفات وخام بلاستيك بدون بيانات ومنتج نهائى لأدوات بلاستيكية مغشوشة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.

ضبط 13810 قضايا سرقة تيار كهربائي

كما اضطلعت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى مجال أعمال تلك الإدارات، ما أسفر عن ضبط 3919 قضية ظواهر سلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، و13810 قضايا سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، 238 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب»، بالإضافة إلى 145 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص.

كما جرى ضبط 1256 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية.