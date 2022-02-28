ضبط 1282 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. أطنان من الأسماك واللحوم الفاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم جرائم الغش التجاري ومراقبة الأسواق.

ضبط 1282 قضية تموينية متنوعة

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1282 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، تنوعت بين «298 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت 16,755 طن، 30 قضية غش غذائي بمضبوطات بلغت 319,065 طن – 8795 عبوة – 98191 قطعة – 517 لترا، 34 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت 4,573 طن، 12 قضية غش غير غذائي بمضبوطات بلغت 12,710 طن – 1084 عبوة – 44350 قطعة - 7500 متر، 37 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت 168 إسطوانة – 28200 لتر».

ضبط 1500 علبة سجائر مجهولة المصدر

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط المدير المسئول عن محل لبيع السجائر والخردوات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه؛ بتهمة الاتجار في السلع أجنبية الصنع مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة، وبحوزته 1500 علبة سجائر أنواع مختلفة أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

وتم ضبط المدير المسئول عن محل لبيع اللحوم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه؛ لتجارته في السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وبحوزته 650 كيلوجرامًا من مصنعات اللحوم «سجق».