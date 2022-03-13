عاجل.. إحالة أوراق ربة منزل للمفتي.. «قتلت طفلتها ورمت جثتها في المصرف»

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، المتهمة بقتل ابنتها نتيجة حمل سفاح في أوسيم، بإحالة أوراقها إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها، وتحديد جلسة 9 مايو للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، وياسر علي الزيات، وأمانة سر أشرف صلاح.

أم تقتل طفلتها البالغة من العمر عاما و3 أشهر

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 10941 لسنة 2021 جنايات أوسيم، والمقيدة برقم 2232 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، قيام المتهمة «عدلية. خ، 23 عاما، ربة منزل»، بقتل طفلتها «مودة» والتي تبلغ من العمر عام وثلاثة أشهر، وذلك بالاشتراك مع اثنين آخرين، وخططوا لتنفيذ تلك الجريمة خشية افتضاح أمرها بعد أن علم زوجها أن الطفلة ليست من صلبه.

وفي ساعة متأخرة من الليل استغلت المتهمة نوم الطفلة فكتمت الأم أنفاسها ووضعتها داخل جوال بلاستيكي ووضعت بداخله عدد من الأحجار وألقت بالجوال في المصرف، قاصدة إغراق الجثة وعدم طفوها على المياه، وكان ذلك بمساعدة المتهمين الاثنين الآخرين.

تحليل الـDNA كشف أن الرضيعة ليست من صلب زوجها

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة تعمدت قتل ابنتها من خلال كتم أنفاسها ووضع خطة للتخلص منها وذلك بعد أن علم زوجها بأن الطفلة التي وضعتها وتبلغ من العمر عاما وثلاثة أشهر، ليست من صلبه، فخشيت افتضاح أمرها.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة كانت دائما على خلافات زوجية بسبب سوء سلوكها، وهو ما جعل الزوج يجري عمل تحليل البصمة الوراثية الـ DNA، وتبين له أن الطفلة ليست من صلبه وذلك لأن البصمة الوراثية غير متطابقة، وعندما واجه الزوجة طلبت منه الطلاق ووعدته بالتخلص من الطفلة.