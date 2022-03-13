توزيع 24 جهاز «لاب توب» على الطلاب المكفوفين بجامعة القاهرة

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان، بالتعاون مع جامعة القاهرة، احتفالية خاصة لتوزيع 24 جهاز «لاب توب» علي الطلاب المكفوفين بجامعة القاهرة، وذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية، تحت مظلة كيانات التعليم المختلف.

شهد الحفل الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، والدكتور محمد كمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة، والدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الطلاب، وقيادات جمعية الأورمان، والطلاب ذوي الهمم بمختلف كليات الجامعة.

دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية

ووفق بيان جمعية الأورمان، أكد الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كل أشكال الدعم للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية عمومًا وليس الطلاب فقط، لافتا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا.

وأضاف، أن الجمعية أجرت مسحا طبيا، ونظمت قوافل طبية علاجية بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، ونجحت في توقيع الكشف الطبي على مليون و200 ألف مريض، كما أجرت 211 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 127 ألفا و186 نضارة طبية لغير القادرين.

يذكر أن جمعية الأورمان شاركت مؤخرًا في مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية»، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع ألف جهاز «لاب توب» مزود بأحدث برامج ناطق الشاشة للمكفوفين على طلاب المدارس والجامعات من المكفوفين وضعاف البصر، والتي تمكنهم من التعامل مع الجهاز بشكل مرن مما يسهل عملية التحصيل الدراسي.