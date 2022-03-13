أخبار البورصة المصرية.. 3.9 مليار جنيه مكاسب في منتصف التعاملات

شهدت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد، ارتفاعًا جماعيًا بحلول منتصف التعاملات، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.87% إلى مستوى 10544.09 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.13%، ليستهل الجلسة عند مستوى 1869.76 نقطة.

«إيجي إكس 100» يصعد 0.27%

وصعد مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.27%، مستهلاً التعاملات عند مستوى 2822.85 نقطة، كما ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.16% عند مستوى 1870.4 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداول، وقت كتابة التقرير، 178.8 مليون جنيه، من خلال التداول على 44.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 8112 صفقة، فيما جرى التداول على 158 سهمًا، ارتفع 33 سهمًا منها، فيما انخفض 25 سهمًا، واستقر 100 سهم دون تغيير.

مكاسب رأس المال السوقي

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي بالبورصة، في منتصف التعاملات، نحو 3.9 مليار جنيه، مسجلاً في الوقت الحالي 684.450 مليار جنيه.

وقال حسام عيد محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية إنَّ مؤشر البورصة الرئيسي يتجه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 10600 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي عند 10350 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 1900 نقطة

وتوقع استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 1900 نقطة، ثم مستوى المقاومة الثاني عند 1960 نقطة، بدعم نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم، وفي حال عدم نجاح المؤشر السبعيني في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي عند 1860 نقطة، يتجه لاختبار مستوى الدعم الثاني عند 1800 نقطة.