البورصة المصرية تستقبل قيادات سوق المال العراقية لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وفدًا من دولة العراق يضم قيادات سوق الأوراق المالية العراقي، وعلى رأسهم حسن حمود حساني، رئيس هيئة الأوراق المالية، ثائر عدنان هاشم، رئيس مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية، طه أحمد عبد السلام، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، على عدنان هاشم، رئيس جمعية وسطاء أوراق المال في العراق، وذلك لتعزيز التعاون المشترك ومساعدة الجانب العراقي في تطوير قدرات وكفاءات سوق الأوراق المالية العراقية.

تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البورصتين

تأتي الخطوة استكمالا لجهود إدارة البورصة المصرية في استمرار العمل على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البورصتين، ضمن عمل اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق والتي يترأسها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لزيادة آفاق التعاون المشترك والارتقاء بمستوى التنسيق، بين البلدين.

وتضمن برنامج زيارة الوفد العراقي، تقديم فرق العمل في البورصة المصرية عددا من العروض التقدمية التي تضمنت أنظمة ونماذج عمل مختلف القطاعات المكونة لعمل البورصة المصرية، وكذلك افتتاح جلسة تداول يوم الإثنين.

رفع كفاءة وتنافسية سوق المال المصرية

وشهدت العروض تعريف ممثلي وقيادات الجهات التنظيمية والرقابية بسوق الأوراق المالية العراقية، بكافة المنتجات والآليات الجديدة التي تبنتها ونفذتها إدارة البورصة المصرية على مدار السنوات الماضية لرفع كفاءة وتنافسية سوق المال المصرية، ومنها نظام تداول السندات وكذلك قاعدة البيانات التي تم بناءها من خلال الشركات الأعضاء للتعرف الدوري على تطورات إجمالي قيم التمويل الهامشي بالسوق وتحليلها لاتخاذ قرارات سليمة تحقق قدر أعلى من إدارة مخاطر السوق، وكذلك كافة المؤشرات التي طورتها واستحدثتها إدارة البورصة لتنويع أدوات قياس أداء السوق بكفاءة وفاعلية، وغيرها من الجهود العديدة.

شركات الوساطة في الأوراق المالية العاملة بالسوق العراقية

كانت إدارة البورصة، استقبلت وفدا ضم عدد من شركات الوساطة في الأوراق المالية العاملة بالسوق العراقية، الشهر الماضي، قدمت لهم إدارة البورصة عروضا حول أفضل الممارسات والسياسات التي تساعدهم على تطوير أعمالهم، بينها بروتوكول تعاون بين جمعية وسطاء سوق المال العراقية والجمعية المصرية للمحليين الفنيين المصرية وذلك لتتولى الأخيرة تطوير برنامجا تدريبيا ممتدا لرفع قدرات وكفاءات العاملين في السوق العراقية بمختلف التخصصات المطلوبة لديهم.

لقاءات بين الوفد العراقي وقيادات الجمعيات المهنية المختلفة

واستكمالا لجهود المساعدة الفنية، رتبت إدارة البورصة لقاءات بين الوفد العراقي وقيادات الجمعيات المهنية المختلفة، وعلى رأسهم محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد يونس رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، لتعريفهم بأنظمة العمل لديهم ونقل الخبرات التي يحتاجها الأشقاء في العراق.

فيما قامت إدارة البورصة بترتيب لقاءات للوفد العراقي مع وزيرين من وزراء المجموعة الاقتصادية المصرية، وذلك لبحث سبل التعاون والارتقاء بمستوى التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة ترحب بكافة أوجه التعاون على كل المستويات للجانب العراقي، على صعيد التدريب وتطوير القدرات المطلوبة، وأيضاً التعاون من أجل بحث كيفية تسهيل حركة الاستثمارات البينية في الأوراق المالية بين البلدين.

فيما تقدم السيد حسن حساني، رئيس هيئة الأوراق المالية العراقي، بالشكر لإدارة وفرق عمل البورصة المصرية على ما قدموه من عروض حول كيفية إدارة وتطوير سوق المال المصرية في مختلف المجالات والقطاعات، مشيرا إلى أن السوق العراقية ترحب وتتطلع لمزيد من الخبرات والمهارات للتقدم والتطور، وهو الأمر الذي ينتظر مساهمة كبيرة من الجانب المصري لتحقيقه والوصول إلى مستويات أفضل لسوق الأوراق المالية في العراق، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد ترجمة نتائج هذه الاجتماعات إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ بتوقيتات زمنية، لإضافة آليات ومنتجات جديدة للسوق العراقية، فضلا عن تعزيز التجارة البينية في الأوراق المالية بين الطرفين.

فيما قال ثائر عدنان هاشم، رئيس مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية، إن الزيارة الحالية للوفد العراقي شهدت مناقشات حول كيفية تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الصلة بخطط الارتقاء بسوق العراق للأوراق المالية، خاصة كيفية تعزيز التداول واستحداث منتجات وآليات جديدة بينها نشاط أمناء الحفظ على سبيل المثال وتطوير قطاعات عمل السوق وإضافة مهام عمل جديدة من شأنها تحقيق إضافة وقيمة تساعد إدارة السوق على تحقيق مستهدفاته.

وأوضح طه عبد السلام، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، أنه يتطلع لتعظيم الاستفادة من التعاون مع البورصة المصرية للاستفادة من خبراتهم في العديد من المجالات أهمها تطوير واستحداث مؤشرات قياس أداء السوق وكذا كيفية تطوير التداول الالكتروني في سوق العراق، وكذا بحث مدى إمكانية الاستفادة من التجربة المصرية المتميزة في تطوير سوق السندات.