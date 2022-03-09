أخبار البورصة المصرية.. المؤشرات ترتفع بدعم من مشتريات المصريين والعرب

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاعات جماعية، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» مرتفعاً بنسبة 0.18% عند مستوى 10415.73 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.63% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1872.75 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2817.96 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.48%.

«إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 0.24%

وصعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 0.24%، ليغلق الجلسة عند 1856.11 نقطة، وبلغت قيم التداولات 864.3 مليون جنيه، من خلال التداول على 261.6 مليون سهم وتنفيذ 33379 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 191 سهمًا إذ ارتفع 84 سهما، مقابل انخفاض 41 سهمًا واستقرار 66 سهمًا دون تغيير.

واختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاعات طفيفة عند مستوى 680.474 مليار جنيه، مقارنة مع 680.449 مليار جنيه في الجلسة السابقة، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بصافي 185 مليون جنيه للمصريين، و18.6 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 203.6 مليون جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 10600 نقطة

من جانبه قال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة المصرية نجحت في الإغلاق داخل المنطقة الخضراء اليوم، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مدعوما باتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي عند 10350 نقطة، مع انخفاض حدة الهبوط التي شهدتها الاسهم القيادية.

وأضاف «عيد»، في حديثه لـ«الوطن»، أن استقرار المؤشر الثلاثيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 10350 يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 10600 نقطة، أما في حالة العودة مرة أخرى إلى الهبوط والأداء السلبي لأغلب الأسهم القيادية قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي عند 10350 نقطة، ثم مستوى الدعم الثاني عند 10250 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 1860 نقطة

وتابع بأن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، نجح في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي 1860 نقطة بعد أن أغلق على ارتفاع، بفضل الأداء الإيجابي للأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة، متجها بهذا الأداء لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 1900 نقطة.

ويتوقع عيد، بأنه في حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الرئيسي عند 1860 نقطة، ثم مستوى الدعم الثاني عند 1800 نقطة.