أخبار البورصة المصرية.. مكاسب 968 مليون جنيه في آخر جلسات الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات آخر جلسات الأسبوع، على تباين في أداء المؤشرات، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» مرتفعاً بنسبة 0.36% عند مستوى 10453.59 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.29% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1867.41 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2815.33 نقطة متراجع بنسبة 0.09%.

«إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 0.01%

وصعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بشكل طفيف 0.24%، ليغلق الجلسة عند 1856.27 نقطة، وبلغت قيم التداولات 995.937 مليون جنيه، من خلال التداول على 264.9 مليون سهم وتنفيذ 32042 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 190 سهمًا إذ ارتفع 55 سهما، مقابل انخفاض 69 سهمًا واستقرار 66 سهمًا دون تغيير.

رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، على عند مستوى 681.442 مليار جنيه، بمكاسب 968 مليون جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بصافي 205.8 مليون جنيه للمصريين، و59.9 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 265.8 مليون جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 10600 نقطة

من جانبه قال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، نجح في الإغلاق بالمنطقة الخضراء والاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 10350 نقطة، بدعم من اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر.

وأضاف عيد، في حديثه الخاص لـ«الوطن»، أن المؤشر بهذا الأداء يتجه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 10600 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي عند 10350 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 1900 نقطة

وتابع عيد، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، رغم تراجعه المحدود، فقد نجح في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي عند 1860 نقطة، بفضل الأداء المتباين لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين نحو الشراء.

ويتوقع عيد، أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 1900 نقطة، ثم مستوى المقاومة الثاني عند 1960 نقطة، بدعم نشاط الاسهم الصغيرة والمتوسطة واستمرار إتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم، وفي حالة عدم نجاح المؤشر السبعيني في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي عند 1860 نقطة، يتجه لاختبار مستوى الدعم الثاني عند 1800 نقطة.