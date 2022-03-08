أخبار البورصة المصرية.. خسائر 13.5 مليار جنيه في جلسة منتصف الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجعات جماعية، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» متراجعا بنسبة 2.84% عند مستوى 10396.83 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.52% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1861.06 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2804.59 نقطة متراجعا بنسبة 1.04%.

«إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 1.92%

وتراجع مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 1.92%، ليغلق الجلسة عند 1851.67 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.3 مليار جنيه، من خلال التداول على 292 مليون سهم وتنفيذ 42025 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 186 سهمًا إذ ارتفع 36 سهما، مقابل انخفاض 102 سهمًا واستقر 48 سهمًا دون تغيير.

رأس المال السوقي يخسر 13.5 مليار جنيه

واختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 680.449 مليار جنيه، بخسائر 13.5 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بصافي 468.2 مليون جنيه للمصريين، و6.3 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 461.9 مليون جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف دعم 10350 نقطة

من جانبه قال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، جاءت تراجعت اليوم بضغط من استمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية للبيع بالأسهم القيادية، ليهبط مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» للجلسة الثالثة على التوالي.

وأضاف «عيد» في حديثه الخاص لـ«الوطن»، أن استمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع بالأسهم القيادية، يدفع المؤشر الثلاثيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 10350 ثم مستوى الدعم الثاني وهو 10200 نقطة، وفي حالة العودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابي للأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية يتجه المؤشر لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 10600 نقطة ثم مستوى المقاومة الثاني عند 10800 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف يستهدق مقاومة 1900 نقطة

وتابع «عيد»، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، فقد أغلق أيضاً بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم، لكنه نجح في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي 1860 بفضل الأداء المتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني.

ويتوقع «عيد» أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 1860 نقطة، يستهدف اختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 1900 نقطة، أما في حالة كسر مستوى الدعم الرئيسي قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الثاني 1800 نقطة.