إحالة مدير مكتب تموين بالشرقية للتحقيق لعدم جودة الخبز

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة مدير مكتب تموين بردين للتحقيق بسبب عدم جودة رغيف الخبز في أحد المخابز.

التحقيق مع مدير تموين بردين

وكان محافظ الشرقية توجه لمتابعة سير العمل بأحد مخابز القرية للتأكد من توافر حصة الدقيق وتقديم خبز جيد، ولاحظ قيام صاحب المخبز بتجميع بطاقات نقاط الخبز المدعم الخاصة بالمواطنين، وعدم جودة رغيف الخبز ومطابقته للوزن المقرر، وكذلك سوء حاله نظافة المخبز، ليصدر المحافظ تعليماته لوكيل وزارة التموين بإحالة مدير مكتب تموين بردين للتحقيق، وتشكيل لجنه لحصر المخالفات بالمخبز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبه.

توافر السلع والمواد الغذائية

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة على المخابز والأسواق، للتأكد من جودة رغيف الخبز وتوافر السلع والمواد الغذائية، ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية وبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وتفقد المحافظ سويقة القرية للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية من (خضراوات – فواكه – لحوم – أسماك – بقوليات) وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة، والتأكد من عدم المبالغة أو المغالاة في الأسعار، مؤكداً ضرورة التصدي بكل حسم لجشع التجار ومحتكري السلع الغذائية واتخاذ ما يلزم حيالهم من إجراءات قانونية رادعة.

واستفسر المحافظ من الباعة عن أسعار السلع والمواد الغذائية المعروضة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالأسعار المُعلنة وعدم استغلال المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية لوكيل وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل فرق عمل لمتابعة حركة الأسواق، وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، والتأكد من التزام الباعة بتقديم منتجاتهم بالأسعار المناسبة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.