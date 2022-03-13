وزارة الأوقاف تعلن أسماء المتسابقين في مسابقة الإسراء والمعراج

أعلنت وزارة الأوقاف الأسماء التي لها حق دخول المقابلة الشخصية في مسابقة الإسراء والمعراج، مؤكّدة أنَّ المسابقة ستعقد بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يومي الأحد والاثنين المقبلين 20 و21 مارس، إذ أوضحت الوزارة أن حضور المتسابقين سيكون في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ومع كل منهم بطاقة الرقم القومي، وستكون المقابلة عبارة عن مناقشة علمية حول موضوع الإسراء والمعراج، وأسئلة المسابقة.

"الأوقاف" تعلن موعد اختبار مسابقة الإسراء والمعراج

ونشرت وزارة الأوقاف أسماء المتسابقين في مسابقة الإسراء والمعراج الذين سيدخلون الامتحان، يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022، كما يلي:

1) طارق يحيى شعبان سيد - الفيوم - مدرس بجامعة الأزهر.

2) عمر صبحي أبوعجوة علي راشد - السويس - إمام وخطيب ومدرس.

3) محروس رمضان حفظي عبد العال - أسيوط - مدرس بجامعة الأزهر.

4) أحمد حنفي أبوبكر محمد - الوادي الجديد - إمام وخطيب ومدرس.

5) زينب أحمد محمد حسن - أسيوط - باحث شئون تعليم بكلية البنات الإسلامية.

6) علاء محمد محمد جادو - الغربية - معلم.

7) محمد سعيد محمد سيد - القليوبية - إمام وخطيب ومدرس.

8) محمد فضل محمود نور الدين - الجيزة - مدرس بجامعة الأزهر.

9) أحمد حسن محمد الغراوي - البحيرة - إمام وخطيب ومدرس.

10) أحمد حسين محمد شحات خاطر - الفيوم - واعظ بالأزهر الشريف.

11) أحمد عبدالراضي محمد أحمد - أسوان - إمام وخطيب ومدرس.

12) تيسير محمد الفتوح محبسن - المنوفية - واعظة متطوعة.

13) رجاء كمال الدين علي محمد - المنيا - واعظة متطوعة.

14) سعاد محمد إبراهيم أبو الحسن - الإسكندرية - معلم أول لغة عربية.

15) سعيد عبد المعطي محمد سعيد - الشرقية - إمام وخطيب ومدرس.

16) سعيد محمد محمد محمد عبدالحليم - أسيوط - إمام وخطيب ومدرس.

17) سماح أحمد عبدالله محمد المتولي - الدقهلية - واعظة متطوعة.

18) سناء عبدالعزيز محمود عبد الجليل - القاهرة - واعظة متطوعة.

19) شريهان محمد محمود غانم - المنوفية - معلمة رياض أطفال.

20) صبحي حامد عبدالفتاح أبوزامل - كفر الشيخ - مفتش أول دعوة.

21) صفاء محمد فؤاد محمد ذكري - المنوفية - صيدلانية.

22) طه شعراوي توفيق محمد - المنيا - إمام وخطيب ومدرس.

23) طه عبدالرازق عبدالمنعم السيد - أسوان - إمام وخطيب ومدرس.

24) عبدالجليل فرج الله عبدالجليل خليف - الغربية - مدرس مساعد بجامعة الأزهر.

25) عبدالرحمن السعيد محفوظ الشناوي - مرسى مطروح - إمام وخطيب ومدرس.

26) عزيزة أحمد إبراهيم بريقع - الإسكندرية - واعظة متطوعة.

27) عمر فتحي عبدالرحمن عطية - الشرقية - مدرس مساعد ج الأزهر.

28) فيروز حسين مصطفى عابدين - الغربية - واعظة متطوعة.

29) كاميليا محمد كامل إسماعيل - الجيزة - واعظة متطوعة.

30) شيماء عبدالمعطي جاد - الغربية - طبيبة بشرية.

31) عربي عبدالمطيع علام عبدالفضيل - الدقهلية - معلم أول بالتربيـة والتعليـم.

32) فاطمة محروس محمد عزام - جنوب سيناء - طالبة باحثة ماجستير.

33) كريم عمر محمد عمر - المنيا - خطيب مكافأة.

34) محمد أسامه محمد أبوالفتح - الغربية - طالب.

35) كريم علي علي إبراهيم باشه - الإسكندرية - طبيب باطنة.

36) محمد ثروت فاروق جبر - المنوفية - كلية الزراعة جامعة الأزهر.

37) محمد عبدالفتاح حسن محمد - المنيا - خطيب مكافأة على بند التحسين.

38) محمد عيد زغلول بكر - المنيا - خطيب مكافأة على بند التحسين.

39) عبد الحميد شاكر علي إسماعيل الإسكندرية واعظ بالأزهر الشريف.

40) عبدالمنعم عبدالقادر حسن عبدالقادر - المنوفية - مدرس بمدرسة بركة السبع الصناعية.

41) عطيات أيمن محمد عبدالقادر عطية - الشرقية - بكالوريوس في الهندسة الزراعية.

42) علاء عبدالحميد محمد ديب - أسيوط - مأمور ضرائب.

43) فاروق ثروت فاروق جبر - المنوفية - مجند بالجيش المصري.

44) محمد السيد بسيوني الصعيدي - المنوفية - موظف بهيئة قضايا الدولة.

45) محمد سالم عبد الحميد سيد أحمد - الإسكندرية - مهندس مدني.

46) محمد عبدالحكيم محمد عبدالواحد - المنوفية - معلم حاسب آلي.

47) مصطفى سعيد مصطفى حلوه - المنوفية - وكيل مدرسة.

48) فاتن عبد الله جابر عثمان - المنيا - واعظة متطوعة.

49) مها عبد الرحيم بليغ محمد منير- القاهرة - واعظة متطوعة.

50) وئام علي محمود كامل - القاهرة - واعظة متطوعة.

اختبارات "الأوقاف" لليوم الثاني في مسابقة الإسراء والمعراج

وأعلنت وزارة الأوقاف أسماء المتسابقين في مسابقة الإسراء والمعراج الذين سيوافق امتحانهم يوم الاثنين الموافق 21 مارس 2022، كما يلي:

1) محمد عبدالستار إبراهيم محمد - بني سويف - مفتش للقرآن الكريم وعلومه بالأزهر الشريف.

2) رجاء علي سيد محمد - بني سويف - معلم أول لغة عربية.

3) شادية عبدالكريم علي رشوان - سوهاج - كبير محاسبين بالمعاش.

4) طارق محمد محمد سلامة - دمياط - مأمور ضرائب.

5) عبدالفتاح عبدالحميد عبدالفتاح أبوزهرة - الغربية - مدرس قرآن كريم.

6) عبدالله جمال سعد محمد - المنيا - معلم قرآن.

7) محمد عصام علي عواد سالم العسيلي - القليوبية - طالب بكلية التربية جامعة الأزهر الشريف.

8) محمود علي علي أحمد برايا - الدقهلية - مدرس الدعوة بجامعة الأزهر.

9) محمود عمر حسن علي - الدقهلية - مدرس م بكلية أصول الدين.

10) مصطفى محمد عبد الحفيظ حمزة - البحيرة - طالب في كلية الهندسة.

11) مي رضا يوسف إبراهيم - الغربية - طبيبة بشرية.

12) نسرين عبد العظيم أحمد عمر - شمال سيناء - أخصائية تمريض.

13) حلمي صابر عبد الحكيم إبراهيم - القاهرة - مترجم برئاسة الجمهورية.

14) إسلام فرج الله حسن خليف - الغربية - بكالوريوس هندسة.

15) بسمة ربيع إبراهيم زنون - المنوفية - معلمة رياض أطفال.

16) رحمة محمد سعد عبدالونيس - البحيرة - معلمة.

17) عبد الله محمد عبد الوهاب إبراهيم - الشرقية - مترجم لغة إنجليزية.

18) عبدالوهاب حسين هاشم - سوهاج - كلية حقوق.

19) عبير إسماعيل علي سالم - الإسكندرية - محاسبة.

20) محمد إبراهيم محمد عواد - الشرقية - مراقب صحي.

21) محمد جلال أبو فاخره السيد - المنيا - معلم فصل (من ذوى الهمم).

22) هبة محمود معاطي عبد العزيز - الجيزة - نائب مدير عام بنك مصر.

23) هويدا رجب محمد الشرنوبي - الإسكندرية - واعظة متطوعة.

24) سهام يونس أحمد أحمد - الإسكندرية - مهندسة كيمياء ونووية.

25) أحمد إبراهيم السيد حماد - سوهاج - موظف بإدارة جهينة التعليمية سوهاج.

26) رمضان مرزق جمعة محمد غريب - أسيوط - خطيب مكافأة (أجر مقابل عمل).

27) سعيد عبداللطيف سيد أحمد - الوادي الجديد - كبير معلمين لغة عربية.

28) سيدة عبد العزيز عبد الله أحمد - الوادي الجديد - معلم أول.

29) صلاح خلف شحات حسين - أسيوط - مهندس مدني.

30) هشام عبدالمبدي خلف حصاوي - سوهاج - مدرس بجامعة الأزهر.

31) أحمد حشمت خلف الله محمود - قنا - مدير المعلومات بالأزهر.

32) رمضان الأمير حسن بدوي - الأقصر - مدرس بالأزهر الشريف.

33) رمضان متولي السيد محمد - الأقصر - معلم خبير بالتربية والتعليم.

34) زينب هاشم يوسف محمد الأقصر - معلمة بالتربية والتعليم.

35) سعد عطية سعد عبدالصمد كفر الشيخ - مدرس بجامعة الأزهر.

36) سماح نصر الله هجرس موسي شمال سيناء - محاسبة بالتعاقد في مديرية أوقاف شمال سيناء.

37) عبير عبدالمنعم عليوة كفر الشيخ - طبيب بشرى.

38) هشام محمد محمود محمد الإسماعيلية - معلم أول أ رياضيات.

39) إيمان الشحات محمد علي أبوالقاسم الغربية - طبيبة امتياز أسنان.

40) سحر محمد شوقي جعيصة الجيزة - واعظة متطوعة.

41) عبدالله فيصل عبد السلام نصر - الفيوم - خطيب بأجر مقابل عمل.

42) محمد إسماعيل متولي محمد القليوبية - معلم أول لغة ألمانية.

43) أسامة أشرف الحسيني شميس الدقهلية - واعظ بالأزهر الشريف.

44) مها رضوان عبدالرازق القاهرة - واعظة متطوعة.

45) نصرة مصطفي حسن توفيق القاهرة - واعظة متطوعة.

46) نشوة محمد عبدالمجيد المصري - القاهرة - واعظة متطوعة.

47) بهيرة محمد بدر الدين خيرالله - الإسكندرية - واعظة متطوعة بالأوقاف.

48) سهير عبد المحسن سنهوري - مرسى مطروح - واعظة متطوعة.

49) جيهان يس يوسف محمود - الجيزة - واعظة متطوعة.

50) هانم عبدالرزاق إبراهيم إسماعيل - سوهاج - واعظة متطوعة.