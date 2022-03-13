أول تعليق من أنغام على شائعة زواجها من حسين فهمي: «ضحكت»

«زواج حسين فهمي وأنغام».. عنوان تصدر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع تكريم الفنان حسين فهمي بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، في دورته الحادية عشر، وهي الدورة التي حرص الأخير فيها على اصطحاب زوجته نادية مُحرم لمشاركته فرحته بهذا التكريم.

وجاء وجود الفنانة أنغام في الكويت لإحياء حفل غنائي هناك، ضمن فعاليات فبراير الكويت لذكرى الاستقلال الذي أقيم داخل أحد المولات التجارية هناك؛ لتكون فرصة لمقابلتها بعدد من الصحفيين، الذين سألوها عن ردة فعلها إزاء الشائعة التي لاقت تداولًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت إجابتها: «ضحكت».

تألق أنغام في حفلها بالكويت مع نبيل شعيل

وتألقت أنغام في حفلها الغنائي، الذي شاركها فيه المطرب الكويتي نبيل شعيل، إذ استهلت حفلها بأغنية وطنية أهدتها لدولة الكويت، ثم قدمت عددًا من أبرز أغنياتها، ومنها «حالة خاصة جدًا، أساميك الكتيرة، سيدي وصالك، أكتبلك تعهد» وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور الكويتي على نحو كبير.

وأعربت أنغام عن سعادتها بمقابلتها للشعب الكويتي التي وصفته بأنه ذواق للفن، مؤكدة أنها تتطلع لمقابلتهم في حفل غنائي آخر خلال الفترة المقبلة.

أنغام تحيي حفلًا في الأوبرا خلال أيام

وفي سياق منفصل، تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 21 مارس المقبل، إذ أنه من المقرر أن تجري بروفات تحضيرية خلال الأيام القليلة المقبلة، تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، فيما أعلنت الأوبرا عن فتح باب التذاكر التي قُسمت إلى 5 فئات، تبدأ من 360 جنيهًا حتى 1810 جنيهات.