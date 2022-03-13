ضبط 22 ألف كيلو سمن مجهولة المصدر قبل طرحها في السوق السوداء بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وبالتنسيق مع مباحث التموين اليوم، حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمركزي شبراخيت وأبو حمص لتشديد الرقابة على السلع.

زيوت طعام مجهولة المصدر

وأسفرت الحملات عن ضبط 2880 عبوة زيت طعام و17 ألف كيلو سمنة مجهولة المصدر بأحد محلات الجملة، قام صاحب المحل بتجميعها واحتكارها وحجبها عن المواطنين، وألف كيلو مكرونة مجهولة المصدر بأحد مخازن الجملة، ومخبز سياحي يقوم بمزاولة نشاط دون ترخيص.

كما تم ضبط 9 تجار تموين غير معلنين عن أسعار المقررات التموينية، ومحل بقالة غير معلن عن أسعار البيع للسلع الغذائية للمواطنين.

كما تمكنت الحملة التي تم تنفيذها بمركز شبراخيت من ضبط 5 آلاف كجم سمن و13 ألف كيس مكرونة وزن العبوة 400 جرام داخل مخازن لاحتكارها وإعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات استعدادًا لشهر رمضان

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية استعدادا لشهر رمضان المبارك، وذلك على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة، لضبط الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذلك لمراقبة جودة المنتجات.

يأتي ذلك لمواجهة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.