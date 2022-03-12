محافظ الإسكندرية: 10 حملات تموينية يوميا لمراقبة الأسعار بالأسواق

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تشهد موجة من البرد القاسي منذ 3 أيام مع ارتفاع سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة واضطراب أمواج البحر وسط أمطار خفيفة إلى متوسطة، لافتا إلى أن سيارات الصرف الصحي منتشرة في الشوارع والميادين لمواجهة أي أمطار محتملة.

المحافظ: تقلبات الطقس ناتجة عن التغيرات المناخية

وأوضح «الشريف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الشعب السكندري معتاد على تلك الأجواء في فترات النوات السنوية، مشيرا إلى أن التقلبات في الطقس ناتجة عن التغيرات المناخية.

وأشار «الشريف» إلى أن ارتفاع الأسعار عالميا منذ الحرب الروسية الأوكرانية، وأن هناك بعض التجار يحاولون احتكار البضائع ولكن الأجهزة الرقابية ترصدهم وتتخذ ضدهم الإجراءات القانونية، مؤكدا أن السلع التموينية المدعمة متوفرة بأسعارها الطبيعية برصيد يكفي لمدة أكثر من 4 أشهر، وأن السلع الحرة زادت أسعارها من بنسبة تتراوح من 5 إلى 15% ويجرى مواجهتها بالتنسيق مع مديرية التموين وأسفرت حملات التفتيش عن غلق العديد من المحال.

وأضاف «الشريف» أن المحافظة أطلقت مبادرة «كلنا مع البلد» تستهدف التنسيق مع المخابز لضبط أسعار المخبوزات المصنعة من الدقيق الحر، لضبط الأسعار بشكل متناسق مع الأسواق ومع مستورد القمح.

10 حملات تموينية يوميا لمتابعة الأسعار

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تدفع يوميا بـ10 حملات تموينية على مستوى الأحياء لمتابعة الأسعار وجودة المنتجات، لافتا إلى أن العديد من التجار بدأوا بالالتزام، خاصة مع توجيهات رئيس الوزراء بعقد شوادر أهلا رمضان خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة.