ضبط 1364 قضية حجب سلع غذائية وبيع أعلى من السعر الرسمي

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط (1364) قضية تموينية متنوعة، من بينهم (12) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (159,902طن)، (100) قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات بلغت (126,719 طن – 5765عبوة – 700 قطعة – 367 إسطوانة بوتاجاز) (1) قضية الإستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (2٫500 طن)، بإجمالى مضبوطات (289,121 طن – 5765 عبوة) كان أبرزها الآتى:-

- ضبط (المديرين المسئولين عن عدد 10 محلات جزارة لتجارة اللحوم البلدية) بمحافظة القاهرة ، وبحوزتهم (5,04 طن "لحوم بلدية مجهولة المصدر") وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.

- ضبط (54٫500 طن "أرز أبيض – سكر حر - مكرونة – جوز الهند - زيت طعام") معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية .

- ضبط (39٫500 طن "دقيق أبيض – سكر حر – زيت طعام - مسلى") معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة .

- ضبط (29٫400 طن "زيت طعام" ،و13٫715 طن "منظفات صناعية") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية .

- ضبط (12٫610 طن "سكر حر – أرز أبيض – مكرونة - زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

- ضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة بمحافظة القليوبية وبحوزتهما (4,050 طن "دقيق بلدى") مخصص ربطاً على المخابز البلدية قاما بتخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بهدف الإستيلاء على قيمة الدعم المقرر وتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط (15,250 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية .

- ضبط (350 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم) تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.. بحوزة (مالك مخزن إسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة .

- ضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة البحيرة وبحوزته (3,500 طن "أسمدة زراعية مُدعمة") محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.

- ضبط (11 طن "دقيق أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة .. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية .

- ضبط (6,1 طن "دقيق أبيض – زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقضد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية .

- ضبط (6,7 طن "كاكاو – سمسم – زبيب") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر غير صالحة للإستهلاك الأدمى لإنتهاء تواريخ الصلاحية المدون عليهم وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقضد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محل عطارة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة سوهاج.

- ضبط (5 طن "أرز أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقضد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

- ضبط (8٫550 طن "دقيق أبيض – زيت طعام – مكرونة – سكر حر") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة .

- ضبط (8٫300 طن "أرز أبيض – عدس – فول - مكرونة") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة .

- ضبط أحد الأشخاص حال سيره بالسيارة قيادته بمحافظة القاهرة وبحوزته (7,500 طن "نخالة خشنة") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .

- ضبط (7٫835 طن "أرز أبيض – سكر حر – قمر الدين - مسلى") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة .

- ضبط (6٫840 طن "سكر حر – مسلى – زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية .

- ضبط (5٫860 طن "دقيق أبيض – سكر حر – مسلى – زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

- ضبط (5٫775 طن "مكرونة - عدس – فول - فاصوليا") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة .

- ضبط (5٫550 طن "أرز أبيض - مكرونة – مسلى – زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة .

- ضبط (6٫250 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها .. بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى) بمحافظة القليوبية .

- ضبط (3٫633 طن "مسلى") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية .

- ضبط (3 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض") معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية .

- ضبط (2 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها .. بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى) بمحافظة القليوبية .

- ضبط (2 طن "أرز أبيض") معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها .. بحوزة (المدير المسئول عن محل بقالة) بمحافظة القليوبية .

- ضبط (1,854 طن "دقيق أبيض- مكرونة – زيت طعام – أرز أبيض") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.

- ضبط (2,500 طن "دقيق بلدى مُدعم") بحوزة (مالك مخزن بلدى) بمحافظة المنوفية لقيامه بالتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.