ضبط 7149 شخصا بسبب الكمامة وتحرير 162 «قضية شيشة»

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، ضبط 7149 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية من فيروس كورونا، مع التصالح مع 7110 أشخاص منهم بعد تحصيل 355 ألفًا و500 جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد 39 شخصًا جرى إحالتهم للنيابة العامة بسبب عدم سداد الغرامة المقررة.

162 قضية لمحال لم تلتزم بمنع تداول الشيشة

وأضافت وزارة الداخلية في بيان، أنها حررت 654 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 162 قضية لمحال لم تلتزم بمنع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 1041 شيشة.

3435 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

وأوضحت وزارة الداخلية أنَّها حررت 3435 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، ورفع 87 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، بالإضافة إلى ضبط 2510 مخالفات لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.