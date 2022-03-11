ضبط 7532 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

نفذت أجهزة وزارة الداخلية، حملة على مستوى الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وجاءت الحملات في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار الفيروس، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

ضبط 7532 شخصا بدون كمامة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن الآتي:

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ضبط 7 آلاف و532 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 7 آلاف و493 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لـ 39 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 666 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 170 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1177 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات حرصا على سلامة المواطنين.