ضبط 7318 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس «كورونا» والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

تحرير 680 مخالفة للمحلات

- ضبط 7318 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7279 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 39 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

- تحرير 680 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

- ضبط 157 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالي مضبوطات 952 أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.