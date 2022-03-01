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محمود مسلم

ضبط 7410 أشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

كتب:

الوطن
11:41 ص | الثلاثاء 01 مارس 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من فيروس كورونا، عن ضبط 7410 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقرّرة لـ7366 شخصًا المقدرة بـ368,300 جنيه، وتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لنحو 44 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

تحرير 630 مخالفة للمحلات المخالفة

وحسب بيان وزارة الداخلية، تمّ تحرير 630 مخالفة للمحلات، مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 151 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 919 أرجيلة.

 

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