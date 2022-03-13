مكرم تلتقي تامر هدايت لبحث الاستعدادات النهائية لـ«مصر تستطيع بالصناعة»

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المهندس تامر هدايت أحد أبرز خبراء مصر تستطيع، وعضو الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية؛ لمناقشة آليات التوسع في المشروعات الرقمية في السوق المصرية، ومناقشة المقترحات المختلفة مع الجهات المعنية، وصولًا لأفضل استراتيجيات لطرح الفرص الغنية التي يمتاز بها السوق المصري.

وأكدت وزيرة الهجرة، حرصها على متابعة نتائج النسخ السابقة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، ومن بينها «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، والذي شارك فيه المهندس تامر هدايت، مشيرة إلى أنّها تستعرض جانبًا من ثمار المؤتمر، بانطلاقة قوية لشركته في مصر Net Sync، بعد المؤتمر ليصبح لديها شراكات استراتيجية قوية مع العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة، بجانب عملاء من خارج مصر.

لقاءات بين الخبراء والعلماء

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" سيشهد لقاءات مباشرة بين الخبراء والعلماء المصريين بالخارج والداخل، وكذلك ممثلي الشركات الأجنبية، لتبادل الخبرات، والانطلاق في التقنيات الرقمية والحلول التكنولوجية، موضحة التعاون بين مؤسسات الدولة كافة، لدعم الاستثمارات المختلفة في هذه القطاعات.

وأضافت الوزيرة أن كل والمقترحات والتوصيات التي شهدها اللقاء سيتم مناقشتها مع الجهات المعنية، وكذلك خلال جلسات المؤتمر، للخروج بإطار واضح لتعظيم الاستثمارات في هذه القطاعات الحيوية، مع حرص القيادة السياسية على توفير الحلول الرقمية، وتشجيع الشباب على ارتياد مثل هذه التخصصات المهمة، والتي تنتظر مستقبلًا مبهرًا، باعتبارها الأفضل في حوكمة الموارد والاستفادة المُثلى منها.

وأشادت وزيرة الهجرة بجهود علماء وخبراء مصر تستطيع في ضخ الاستثمارات في السوق المصرية، والإسهام في خطط التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل للمتخصصين في مختلف المجالات، مثمنة إصرار المهندس هدايت على التوسع في مشروعات التحول الرقمي في مصر وصولًا إلى عشرات المهندسين والتقنيين.

هدايت: السوق المصرية واعدة

وفي سياق متصل، أوضح المهندس تامر هدايت، أن السوق المصري سوق واعد في الحلول التكنولوجية، وقادر على اجتذاب المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، مؤكدًا حرصه على توطين التكنولوجيا الرقمية في مصر، وأن التوجه العام لشركته يهدف إلى الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعيّ والتحول الرقمي، مثمنًا جهود السفيرة نبيلة مكرم في إرسال الرسائل الإيجابية إلى المصريين بالخارج.

وتابع هدايت أن هناك تعاونا بين عدد من الشركات المصرية والعربية لتوطين التكنولوجيا، والاستفادة من خبرات وطاقات خبرائنا في هذه المجالات التي تنتشر بسرعة كبيرة في مختلف الأسواق العالمية، مضيفًا أن حجم الأعمال تضاعف عشرات المرات منذ المشاركة في النسخة السابقة من «مصر تستطيع»، ومع انتشار جائحة كورونا والتحول إلى البدائل الرقمية، ما انعكس إيجابًا على حجم الاستثمارات في شركته حتى الآن، ما وفر فرص العمل لنحو 70 مهندسًا ومتخصصا في الأمن الرقمي والحلول التكنولوجية بعد البدء بـ 5 أشخاص فقط.

وشدد هدايت على ضرورة الاهتمام بإطلاق حاضنات أعمال للمبدعين في مختلف المجالات الرقمية، للاستفادة من طاقاتهم ودعم القيمة المضافة وأن ننتج الحلول الرقمية والتكنولوجية بشكل أكبر، وألا نتوقف عند استيرادها من الخارج فقط، مضيفًا أن خطط ميكنة الخدمات والربط المعلوماتي، من شأنه توفير المزيد من الفرص للمتخصصين في علوم الآلة وتحليل البيانات وغيرها من التخصصات المستقبلية.

وينصب اهتمام شركة Net sync في مصر من 2022 -2024 على القطاع العام، لذلك قامت Net sync خلال الـ24 شهر السابقة بمضاعفة نموها، كانت حجم العمالة 10 موظفين في منتصف عام 2019 والآن 60 موظفا، ويستمر تضاعف العمليات في القاهرة والتي تعد بوابة Net sync في أفريقيا، ومؤخرا تم التعاقد أيضا مع Orange Net sync تقوم بتقديم التصميم الهندسي والنشر وخدمات الإدارة.

وتتعاون الشركة مع وزارة الإنتاج الحربي، وشركات آي سيرف للموانئ، كير، جرين مايا ونيو سمارت، بالإضافة إلى العديد من العملاء الجدد مثل قناة السويس، المنطقة الحرة ببورسعيد، العلمين الجديدة بالشراكة مع شركة السويدي، الأزهر الشريف، ITEEA، وأخيرا تيليكوم ايجيبت، بالإضافة إلى البنك المركزي النيجيري.