خبير برمجيات: مناقشة التكنولوجيا الافتراضية في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

كشف الدكتور رشيق المراغي، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة صافي SAFI كواليتي للبرمجيات، عن أهم المحاور التي سيشارك بها، ضمن فعاليات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، بعد دعوته من السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لحضور النسخة السادسة من المؤتمرات، التي ستطلق تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، في الربع الأول من العام الجاري 2022.

مناقشة كيفية وآليات استخدام التكنولوجيا في مجال الصناعة

وقال الخبير المصري بالخارج، إنه شارك من قبل في سلسلة مؤتمر «مصر تستطيع بالتعليم»، وقام خلال مشاركته بالحديث عن عدد من المقترحات التي تنفذ باستخدام التكنولوجيا وتوطينه في مجال التعليم بمصر.

وأشار «المراغي» خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أن وزارة الهجرة تعمل حاليًا في تجهيز أجندة المؤتمر، وتحديد الخبراء المصريين بالخارج، المشاركين خلال هذه النسخة من المؤتمر.

وأضاف أنه من المترقب أن يتم مناقشة كيفية وآليات استخدام التكنولوجيا في مجال الصناعة، لذا يعد من أبرز المحاور التي يناقشها خلال مشاركته بـ«مصر تستطيع بالصناعة»، هو محور «التكنولوجيا الافتراضية».

وأوضح «المراغي» أن التكنولوجية الافتراضية تعد المستقبل، وذلك لتصميم الإنشاءات، وهى بدورها توفر كثيرًا في الوقت المطلوب لإنشاء التصميمات الهندسية المختلفة.

صاحب اقتراح تطبيق البرمجيات في تطوير التعليم

وتابع مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة صافي SAFI كواليتي للبرمجيات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم بشق طريق التكنولوجيا في مصر، وكيفية استخدامها في كافة المجالات، والصناعات المختلفة التي يمكن تطويرها باستخدام التكنولوجيا.

ولفت إلى أن هناك 15 حزمة تكنولوجية، متنوعة داخل الشركة، كل حزمة منها لها استخدام معين، يمكن استخدامهم في إدخال التكنولوجيا والاستفادة بها في مجال الصناعة.

من جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال مقابلتها مع الدكتور رشيق المراعي، إنه يعد من أبرز المشاركين في مؤتمر «مصر تستطيع بالتعليم»، وهو صاحب اقتراح تطبيق البرمجيات في تطوير التعليم.

وأشارت وزيرة الهجرة، في بيان لها، إلى أهمية التعليم والتطور التكنولوجي، وأنه من المفترض أن يتم إطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تسطيع»، بعنوان «مصر تستطيع بالصناعة» خلال الربع الأول من العام الجاري 2022.