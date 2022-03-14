حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 14-03-2022 مهنيا وعاطفيا

يحرص أصحاب الأبراج الهوائية والترابية والنارية والمائية على متابعة توقعات حظك اليوم بشكل دوري وتحديدًا في ظل موجة الأحداث التي تضرب العالم بفضل الحديث عن حرب عالمية ثالثة بعد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، فالبعض يبحث عن الجانب العاطفي والاجتماعي وماذا ينتظره على الجانبين العملي والمهني وتحديدًا بعد حالة الركود التي تضرب العالم أجمع .

وتكشف خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن حظك اليوم، فضلا عن تقديم بعد النصائح لأصحاب الأبراج الفلكية اليوم الاثنين الموافق 14 مارس، وذلك من منطلق حرص مواليد برج الحوت كونهم مواليد هذا الشهر على متابعة أخبار البرج اليومي، بالإضافة لباقي الأبراج الفلكية.

حظك اليوم برج الحمل 14-3-2022 على الصعيد المهني

اليوم أنت شديد الحماس وتنجز أعمالك على أكمل وجه، فقط لا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحمل 14-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب مما يجعل الحب هو وسيلتك ودليلك ومرشدك للتأثير والتألق.

حظك اليوم برج الثور 14-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تحافظ على هدوء أعصابك وتماسكك واحذر المكائد.

حظك اليوم برج الثور 14-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ معاكسان وقد يثيران المشاكل، ومن المهم أن تلتزم اليوم بما عليك من واجب.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-3-2022 على الصعيد المهني

المريخ يدعمك في منزل الحظ وقد يجلب لك ذلك أرباحا ومكاسب ويعدك بتحقيق نجاحات وانتصارات.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات واليوم مناسب للانطلاق والاستمتاع بوقتك مع الجميع.

حظك اليوم برج السرطان 14-3-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال ويطالبك ذلك بالتركيز على حماية مصالحك وأموالك وتحسين أوضاعك المالية.

حظك اليوم برج السرطان 14-3-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ينصحك اليوم ألا تتعجل الأمور وكن يقظا ولا تتسرع في أقوالك.

حظك اليوم برج الأسد 14-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك ويعمل لصالحك وتبدو اليوم كنجم لامع، فقط لا تغامر.

حظك اليوم برج الأسد 14-3-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تقدّم اليوم نحو من تحب بلا تردد فالقمر ببرجك يجعلك متألقا ومبهرا.

حظك اليوم برج العذراء 14-3-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك ولا تتحامل على نفسك واعمل في صمت وتجنب الزهو وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 14-3-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك أن تتحكم في انفعالاتك وحاول أن تكون أكثر تفهما وتسامحا مع الأحباب ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الميزان 14-3-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يمدك بالخيال الخصب وبالحماس ويجعلك متفهما لمن حولك بشكل رائع.

حظك اليوم برج الميزان 14-3-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يمنحك أوقاتا طيبة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج العقرب 14-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك حائرا وليس لديك طاقة للتفاهم، حاول أن تنظم أفكارك ولا تتسرع في إظهار انفعالاتك.

حظك اليوم برج العقرب 14-3-2022 على الصعيد العاطفي

تنافر القمر مع المريخ قد يدفعك لاسترجاع ذكريات مؤلمة.. احترس من العيش في الماضي وحاول أن تستمتع بالحاضر.

حظك اليوم برج القوس 14-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يكشف لك اليوم أمورا تجعلك تتخذ مواقف صحيحة.

حظك اليوم برج القوس 14-3-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل العلاقات ويمدك ذلك بطاقة أخاذة وتجد أن لديك بلاغة في التعبير عن مشاعرك وأفكارك.

حظك اليوم برج الجدي 14-3-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال لـ برج الجدي ومن المهم أن تهتم بتنظيم أفكارك وأعمالك وأمورك المادية.

حظك اليوم برج الجدي 14-3-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك بالتريث في أقوالك وحاول أن تستفيد من خبرات الماضي.

حظك اليوم برج الدلو 14-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تستوضح جيدا كل ما يعرض عليك من أوراق أو عقود أو مطالبات مالية.

حظك اليوم برج الدلو 14-3-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم يجب أن تتذكر أن حياة الشراكة تتطلب وضع الآخرين في اعتبارك.

حظك اليوم برج الحوت 14-3-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة ويطالبك ذلك أن تسترخي وتنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحوت 14-3-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد ببرجك يساعدانك أن تتغلب على العقبات وتتخذ الموقف المناسب لكل حدث، فقط تجنب الحديث عن حياتك الشخصية.