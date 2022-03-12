حظك اليوم برج الجدي السبت 12-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. كن صبورا

التردد والتفكير المتكرر في نفس الشيء أمر قد يتسم به مولود برج الجدي على المستوى العاطفي، ولكنه إذا قرر الدخول في العلاقة لا يتراجع مهما كلفه الأمر، كما أنه من الأبراج البارعة في العمل حيث المسؤولية والالتزام الذي يتصف بهما هذا المولود، كما أنه يتمتع بشخصية قوية تصلح للقيادة فهو من الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية كثيرا لذا تجدهم في وظائف قيادية ودائما ما ينبهر بهم من يتعامل معهم.

كما يعرف عن مولود برج الجدي أنه من الأشخاص الذين لا يفضلون ولا يقدمون على الزواج في سن مبكر، كونه يفضل التأني في اختياراته، كما أنه من ضمن صفاته على المستوى العائلي حبه لأسرته كثيرا واهتمامه بهم وتقديم كل الدعم لهم وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات التي يحتاجون إليها، فهو دائما ما يكون مُرتبطا بعائلته وأهله بشكل كبير.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك تفقد صبرك سريعا مع من حولك، حاول أن تهدأ قليلا مع الانتباه لحقوقك، وفقا لما تقوله خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك اليوم مشاعر غليان وتمرد على الطرف الآخر وعليك أن تقاوم ذلك.

الهدايا التي يفضلها برج الجدي

يسعد كثيرا مولود برج الجدي بالأشياء التي تشعره بالاهتمام كتذكر مناسبة خاصة لديه كعيد ميلاده أو تخرجه من الجامعة كونها توحى باحترام المناسبات الخاصة لديه، كما أنه قد تعجبه الهدايا المصنوعة من المنتجات الجلدية ذات الجودة العالية فضلا عن الكتب المميزة.