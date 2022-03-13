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محمود مسلم

حظك اليوم برج الدلو الأحد 13-3-2022 عاطفيا ومهنيا

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الوطن
12:03 ص | الأحد 13 مارس 2022
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

التمسك بما يعتقدون وعدم تغيير أفكارهم، أبرز الصفات التي يعرف بها مواليد برج الدلو، كما أنهم من الشخصيات سريعة الغضب، والتي يمكنها أن تقول آراءها باندفاع وبصراحة مفرطة، تنفر الآخرين، ومع ذلك فهم من الشخصيات التي يصعب عليها المسامحة والغفران فهو لا يتقبل آراء الآخرين المخالفة بسهولة.

تعرض جريدة «الوطن» عبر بوابتها الإلكترونية، للمهتمين من مواليد برج الدلو،  بمعرفة تأثير حركة الأبراج على أبراجهم وحالتهم اليومية النفسية والاجتماعية، نعرض لهم حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية..

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن مواليد برج الدلو اليوم يكون القمر في منزلك السادس يضاعف المسئوليات على عاتقك، ويطالبك الفلك اليوم على وجه التحديد أن تكن حازما بتفهم لتضع حلا جذريا للضغوط.

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وتضيف «فؤاد» لمواليد برج الدلو، أن على المستوى العاطفي والصحي، فأن القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة وعليك بحفظ طاقتك والاعتناء بنفسك وبصحتك ولا تتعجل الأمور.

عيوب مواليد برج الدلو

من أسوأ ما يعرف عن مولود برج الدلو، هو تقلب الحالة المزاجية بدون أي مقدمات، كما أن الموافقة على الارتباط أو اتخاذ تلك الخطوة تحتاج إلى تفكير عميق، ووقت طويل تجعل الشريك ينفر منه، كما أنه من الشخصيات الصريحة لدرجة أن البعض يرى أنه سليط اللسان، ويصعب التعامل معه.

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بقلم الوطن