حظك اليوم برج القوس الأحد 13-3-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج القوس من الشخصيات الغامضة والكتومة، التي تفضل الاحتفاظ بمشاعرها لنفسها، ومن الصعب أن تبوح بما داخلها، ولكنها تظهر للآخرين مدى عفويتها وحبها للمغامرة والانطلاق بشكل كامل، فهو غالبًا يبحث عن ما هو جديد ويميزه عن الآخرين، كما أنه شخصية مرحة قادرة على لفت انتباه المحيطين به بسرعة كبيرة.

ويبحث البعض من مواليد برج القوس، عن تأثير حركة الأبراج، حتى إن بعضهم لا يمكنه بداية اليوم بدون معرفة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وهو ما تستعرضه بوابة «الوطن» في السطور التالية، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

وعلى المستوى المهني، تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن مواليد برج القوس اليوم ليسوا في أفضل أحوالهم، فبسبب تنافر القمر مع كوكب بلوتو في منزل المال، يسبب مشاكل وخلافات مادية، لذلك ينصحك الفلك ألا تتسرع حتى ترى الأمور بشكل أوضح.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» لمواليد برج القوس، أنه على المستوى العائلي والعاطفي فالأمر يكون أفضل من المهني، بسبب وجود كوكب فينوس في منزل العلاقات، مما يساعدك في تحسين تصرفاتك وتمد من تحب بالأمل وترتفع معنوياتك.

صفات مواليد برج القوس

يُعرف عن مواليد برج القوس حب الفكاهة والهزار طوال الوقت، هذا الأمر ربما يتسبب في مشاكل على المستوى المهني، حيث يراهم البعض مستهترين، غير قادرين على اتخاذ قرار سليم.