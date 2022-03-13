حظك اليوم برج الجدي الأحد 13-3-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف عن مواليد برج الجدي، الشخصية الجادة والملتزمة بشكل كبير، مما يجعل الانطباع الأول عنهم أنهم متزمتون، وينفر البعض منهم، لكن بمجرد الاقتراب والتعامل معهم تكتشف أنهم شخصيات مرحة مثقفة وناضجة تحب التواجد مع الآخرين.

يقدم موقع بوابة «الوطن» للباحثين من مواليد برج الجدي، عن تأثير حركة الأبراج، على طاقتهم النفسية ويومهم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد، يتأثر مواليد برج الجدي اليوم بوجود القمر في منزل القوانين، لذلك على أصحاب هذا البرج الاعتماد على الدقة، والتأني بشكل كبير، خاصة إذا كان سيضطر إلى توقيع عقود أو أوراق.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» لمواليد برج الجدي، أنه على المستوى العائلي والعاطفي لن يكون أفضل، فتطالبك الأبراج بالصبر خلال التعامل مع أفراد الأسرة، خاصة إذا كنت متزوجا يطالبك الفلك بالصبر في علاقتك بشريك حياتك.

صفات مواليد برج الجدي

الثقة في النفس أبرز ما يميز مواليد برج الجدي، فلا يمكن لأحد أن يجعلهم يتشككون بقدراتهم أو مهاراتهم، لذلك يستطيعون أن يكونوا قادة بالفطرة، كما أنهم يدرسون قراراتهم بشكل متأن حتى يمكنهم الوصول لحل لمشاكلتهم وهو ما يراه البعض عيبًا بسبب طول الفترة التي يتخذها مولود برج الجدي، لكنه في نفس الوقت يرى أن عليه التأني والتفكير الطويل حتى لا يندم بعد ذلك.