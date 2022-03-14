حظك اليوم برج الأسد الاثنين 14-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. تريث بقدر الإمكان

النشاط والإبداع ركائز أساسية في شخصية مولود برج الأسد، لذا تجده من الأشخاص القيادية في مجال عملهم فضلا عن تمتعه بالكثير من الحيوية التي تجعل منه شخصية نشيطه في عمله، إذ يشعر هذا المولود في العمل بالحرية والاستقلالية، فدائما ما يطور من نفسه، فتجده دائما وأبدا شخصية لبقة تتحدث في كل شيء وأي شيء كونه مثقفا لدرجة كبيرة.

كما يعرف عن مولود برج الأسد بأنه ملك الثقة بالنفس والحضور، فكل من يراه يلتفت إليه كونه يجيد التسويق لنفسه بشكل جيد، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمولود برج الأسد بشكل عام، إن القمر في برجك ويعمل لصالحك وتبدو اليوم كنجم لامع، كما نصحت الخبيرة هذا المولود بعد المغامرة في أمور حياته العملية والمهنية بل يجب أن تتريث بقدر الإمكان.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

أما على المستوى العائلي والعاطفي، تقول خبيرة الأبراج لمولود الأسد، ‘نه رغم التشوش الذي تتعرض له، إلا أن اليوم تقدّم نحو من تحب بلا تردد فالقمر ببرجك يجعلك متألقا ومبهرا للغاية.