انتهاء تدريب معلمي 3 محافظات للحصول على شهادة الصلاحية للترقي غدا

للأسبوع الثالث علي التوالي، تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تلقي طلبات المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020/2021، للتدريب للحصول علي شهادة الصلاحية للترقي، من الأكاديمية المهنية للمعلمين، والذين يبلغ عددهم أكثر من 70 ألف معلم، إذ ينتهي غدا الثلاثاء الموافق 15 مارس تدريب معلمي 3 محافظات، هي الدقهلية والغربية والقليوبية.

بدء تدريب المعلمين المرشحين للترقي في 3 محافظات وديوان الوزارة الأربعاء

وطبقا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تتيح الوزارة، يوم الأربعاء المقبل، التسجيل لتدريب معلمي ثلاث محافظات جدد (القاهرة والشرقية وأسيوط وديوان الوزارة)، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه «معلم ومعلم أول» و«معلم أول أ ومعلم خبير»، عبر المنصة الرئيسية «منصة المعلم» ويستمر التدريب لمدة ثلاث أيام علي أن ينتهي يوم 18 مارس.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن التدريب يتم عن بعد من الأكاديمية المهنية للمعلمين، من بعض الخبراء من التربويين وأساتذة الجامعات الذين جرى الاستعانة بهم، مشيرا إلى أنه تم تصميم البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين من بعض الخبراء المشاركين في التدريب.

التعليم تشدد على المعلمين تحري الدقة في كتابة البيانات أثناء التسجيل

وشددت الوزارة على المعلمين، بالالتزام بالمواعيد المحددة من الوزارة، وذلك للتيسير على المعلمين المستهدفين، وقراءة الإرشادات قبل الدخول على المنصة الرئيسية منصة «المعلم»، مشيرا إلى أنه في حالة وجود أي صعوبات يتم التواصل مع الدعم الفني لفرع الأكاديمية التابع له بمحافظته.

وطالبت وزارة التعليم المعلمين المرشحين للترقي بتحري الدقة في كتابة البيانات أثناء التسجيل، وأن تكون البيانات طبقا لصحيفة الأحوال الإلكترونية الخاصة، والاحتفاظ جيداً بكود الحجز وكلمة المرور، لتتمكن من الذهاب لصفحة الدخول ودخولك كمستخدم لحجز برنامج تدريبي.